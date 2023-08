Identifique os erros nesta imagem

O primeiro erro está no trem da esquerda, que é composto apenas por vagões. No entanto, está faltando a locomotiva, que é essencial para o movimento do trem. Sem uma locomotiva, os vagões não podem se mover por conta própria.

O segundo erro pode ser observado no trem da direita, que apresenta duas locomotivas, uma em cada extremidade do trem. No mundo real, isso não seria possível, pois as locomotivas estariam puxando o trem em direções opostas.