IF Sudeste MG recebe pedidos de isenção da taxa de inscrição

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) abriu o período para pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2024. De acordo com o cronograma, as solicitações poderão ser feitas até o dia 9 de agosto de 2023.

Conforme as orientações do edital, podem solicitar a isenção os candidatos que puderem comprovar que:

ter cursado todas as séries do ensino fundamental (1º ao 9º ano) em escola da rede pública, ou como bolsista integral em escola da rede privada, ou ter obtido certificação através do Encceja (para cursos Técnicos Integrados);

Ainda conforme o edital de isenção, as solicitações podem ser feitas de forma presencial, com a apresentação dos documentos nos endereços informados no edital, ou on-line, através deste formulário eletrônico.

De acordo com o cronograma, o IF Sudeste MG publicará o resultado provisório no dia 16 de agosto, com a possibilidade de interposição de recursos. Já a publicação do resultado final dos pedidos de isenção está previsto para o dia 24 de agosto.

O IF Sudeste MG não cobrará taxa de inscrição para participação nos cursos técnicos

concomitantes/ subsequentes, subsequentes, especialização técnica e proeja, de modo que os interessados em concorrer às vagas ofertadas nesses cursos não precisam solicitar isenção.

Vestibular IF Sudeste MG 2024

Através do Vestibular 2024, o IF Sudeste MG selecionará novos alunos para ingresso em seus cursos no 1º semestre letivo de 2024. De acordo com o Instituto, serão ofertadas vagas para ingressos nas seguintes modalidades de cursos:



cursos técnicos concomitantes/ subsequentes;

cursos técnicos integrados;

cursos técnicos subsequentes;

especialização técnica;

Proeja;

cursos de graduação;

cursos de pós-graduação.

Período de inscrição

O período de inscrição para o Vestibular 2024 será do dia 18 de agosto ao dia 18 de setembro de 2023. Os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, no site do Instituto, com as credenciais da plataforma gov.br.

Os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 19 de setembro para efetivar o cadastro. O valor da taxa varia de acordo com a modalidade do curso no qual o estudante deseja se inscrever:

R$ 25,00 para os cursos Técnicos Integrados;

R$ 50,00 para os cursos de Graduação;

R$ 60,00 para os cursos de Pós-graduação lato sensu e stricto sensu.

Oferta de vagas

De acordo com o IF Sudeste MG, nesta edição do processo seletivo, serão ofertadas mais cinco mil vagas para ingresso em 2024. As oportunidades estão distribuídas entre mais de 120 cursos de diversas modalidades.

O Instituto informa ainda que haverá vagas para os campi localizados nos municípios de Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, São João del-Rei, Santos Dumont e Ubá.

Processo de seleção

A classificação dos inscritos também varia de acordo com a modalidade do curso, de modo que o IF Sudeste MG deverá aplicar provas com diferentes composições para cada grupo de candidatos.

Os candidatos aos cursos técnicos, por exemplo, responderão provas sobre os conteúdos das disciplinas do Ensino Fundamental. Já as provas aplicadas aos candidatos aos cursos de graduação serão compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

O IF Sudeste MG informa todos os detalhes das seleções e prazos nos editais de cada modalidade (técnicos, graduação e pós-graduação).

Acesse o site do Instituto para consultar os editais.

