IFBA anuncia 200 vagas para graduação em licenciaturas EAD

O IFBA (Instituto Federal da Bahia) anuncia edital para 200 vagas de graduação em licenciaturas. A oportunidade garante que os cursos sejam feitos on-line.

As vagas são para o campus de Salvador e as oportunidades são garantidas por meio do Programa Universidade Aberta do Brasil.

Vagas IFBA

As oportunidades são divididas igualmente entre Matemática e Física. Desse total, 40 vagas são destinadas a professores em exercício das redes públicas municipal, estadual e federal.

As outras 160 vagas são para o público, com 80 vagas reservadas para alunos que estudaram o ensino médio em escola pública.

Apesar dos cursos serem EAD é necessário comparecer uma vez por semana para encontros presenciais. Geralmente as aulas acontecerão aos sábados ou domingos

Polos IFBA

Os polos dos cursos são:

Polos do curso de Licenciatura em Matemática

Dias D’Ávila

Euclides da Cunha

Paulo Afonso

Salvador

Seabra

Polos de Licenciatura em Física

Brumado

Dias D’Ávila

Juazeiro

Lauro de Freitas

Mata de São João

Requisitos IFBA

Para participar é preciso cumprir estes requisitos:

Ter o ensino médio completo.

Não estar matriculado em outra instituição pública de ensino superior.

Para professor em exercício das redes públicas federal, estadual ou municipal: ter, no mínimo, 1 ano de experiência e comprovar vínculo com a rede pública de ensino no ato da matrícula.

O processo de inscrição poderá ser realizado até o dia 11 de agosto por meio do preenchimento do formulário disponível em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4UE4fS_guRoVba390ueR_E-A5Sgbi0_TYmUiVL8mPv3ETLQ/viewform.

Como serão as provas do IFBA?

A avaliação acontecerá de forma diferente. Para professores será levado em conta notas da graduação e tempo de experiência, já o restante, a nota do ENEM será utilizada como análise do desempenho. O resultado está marcado para 23 de agosto.

Edital 08/2023.

Cursos gratuitos MEC

Os cursos gratuitos online são uma excelente oportunidade para quem deseja aprimorar o currículo e conseguir se destacar no mercado de trabalho.

O MEC- Ministério da Educação anuncia 100 mil vagas para diversos cargos. Os cursos possuem certificado e para conseguir o documento é preciso concluir o curso e ter um bom desempenho por meio da resolução de questões aplicadas. Cursos gratuitos online Confira a lista de oportunidades: Curso: A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental: Ciências O curso tem carga horária de 40 horas. Ao todo são 2183 vagas abertas. Inscrições: https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2781/informacoes Curso: A BNCC e a Gestão Escolar São 30 horas com vagas abertas em todo o país Veja as oportunidades a seguir: Vagas abertas Mato Grosso do Sul Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4591 Pará Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 3112 Paraíba Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4674 Paraná Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 1768 Pernambuco Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4591 Piauí Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4781 Rio de Janeiro Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4442 Rio Grande do Norte Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4797 Rio Grande do Sul (2) Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4138 Rondônia Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4895 Inscrições: https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2769/informacoes A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental: Arte São 40 horas com mais de 2 mil vagas garantidas. Inscrições: https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2773/informacoes A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental: Educação Física 40 horas para 116 vagas abertas. Para se inscrever, acesse o link abaixo: Inscrições: https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2801/informacoes Curso: A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental: Ensino Religioso Carga horária: 40 horas e 587 vagas. Confira mais cursos gratuitos online Inscrições: https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2803/informacoes A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental: História São 40 horas e mais de 4 mil vagas. Inscrições: https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2807/informacoes Outros cursos gratuitos online Continue acompanhando a lista: A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental: Língua Inglesa São 40 vagas para quase 5 mil vagas. Inscrições: https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2812/informacoes Curso: A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental: Língua Portuguesa São 40 horas para 32 vagas. Inscrições: https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2815/informacoes