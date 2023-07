IFPI aplica provas neste domingo (09)

O IFPI, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC) criada no ano de 2008.

Atualmente, a instituição oferece oportunidades e opções de cursos em diferentes níveis, atraindo estudantes de todas as partes do Brasil.

As provas do Vestibular 2023/2 do IFPI, também denominado de Exame Classificatório, serão aplicadas neste domingo, dia 09 de julho. Assim, é importante que você saiba como o exame irá funcionar e quais são os próximos passos no processo seletivo.

Para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular 2023/2 do IFPI. Vamos conferir!

Vestibular IFPI 2023/2: provas são realizadas neste domingo (09)

Conforme as informações presentes no edital do processo seletivo, o Vestibular 2023/2 do IFPI prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos

As provas do processo seletivo do IFPI serão aplicadas neste domingo, dia 09 de julho, a partir das 9h e terão duração máxima de 4 horas. Os exames irão acontecer nas cidades de Angical, Campo Maior, Cocal, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Picos, Teresina, Uruçuí e Valencia. É válido destacar que os portões dos locais de aplicação das provas serão abertos uma hora antes do início da prova e não será permitido o ingresso de participantes após o fechamento dos portões.

Os candidatos poderão consultar o local de realização do exame desde o dia 30 de junho, quando foi divulgado um documento em formato PDF com os locais de prova. Para isso, basta acessar o site do Vestibular 2023/2 do IFPI e clicar em “Lista de locais de prova”.

No dia da prova, os candidatos devera?o comparecer ao local de aplicac?a?o munidos de caneta esferogra?fica azul ou preta de material transparente e documento oficial com foto. A lista de documentos aceitos pelo IFPI esta? disponi?vel no edital do Vestibular 2023/2

Vestibular IFPI 2023/2: estrutura das provas

A prova do vestibular será formada por 60 questões de múltipla escolha (objetivas). Destas, 30 serão perguntas de Língua Portuguesa e as outras 30 questõs abordarão assuntos de Matemática. Cada questão terá 5 alternativas e somente uma será correta.

É importante notar que os candidatos que obtiverem nota zero em qualquer uma das seções da prova sera?o eliminados do processo seletivo.

Para classificação dos candidatos no processo seletivo, o IFPI realizará a soma dos pontos obtidos nas questões de Língua Portuguesa e de Matemática. No caso de empate, o IFPI irá considerar o candidato com maior pontuação em Língua Portuguesa e, em seguida, com maior nota na prova de Matemática.