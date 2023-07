IFPI divulga locais de prova do Exame Classificatório 2023/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) divulgou os locais de aplicação das provas referente ao Exame Classificatório 2023/2. Desse modo, os candidatos já podem conferir onde realizarão as provas e demais informações como horários por meio do site do IFPI.

Para consultar o local de prova, endereço e ensalamento, o candidato deve fazer uma busca por seu nome no listão de local de prova. Segundo o documento, haverá locais de prova em Teresina (capital), Floriano, Oeiras, Picos, Parnaíba e Valença do Piauí. A maioria dos candidatos farão as provas nos campi do IFPI localizados em Teresina. Acesse aqui a lista.

Exame Classificatório 2023/2: Provas

Inicialmente, as provas do Exame Classificatório seriam aplicadas no dia 2 de julho. No entanto, o IFPI adiou a aplicação em uma semana. Desse modo, as provas serão aplicadas no dia 9 de julho. A prova terá duração de 04 (quatro) horas.

De acordo com o novo cronograma divulgado pelo IFPI, a aplicação acontecerá no período da manhã, das 9h às 13h (horário oficial de Brasília).

Conforme indicado no edital, a avaliação contará com 60 questões objetivas de múltipla escolha sobre as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, sendo 30 questões sobre cada componente curricular.

Os resultados dos pedidos de atendimento especial e de tratamento por nome social no dia da prova já estão disponíveis, assim como o resultado da Heteroidentificação dos candidatos que irão concorrer às vagas para Pretos, Pardos e Indígenas.

Orientações para as provas



Conforme as orientações do IFPI, os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com antecedência pois não será permitida a entrada do candidato que se apresentar após o fechamento dos portões.

Segundo o edital, os portões dos locais de aplicação das provas serão abertos rigorosamente uma hora antes da aplicação da prova, no horário local. Desse modo, a abertura será a partir das 8h e o fechamento será às 9h, impreterivelmente.

Para ter o acesso ao local de prova liberado, o candidato deverá apresentar documento oficial de identificação com foto. Além disso, é necessário levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.

Oferta de vagas

Esse processo seletivo visa a seleção de alunos para mais de 4 mil vagas em cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio nas formas Concomitante e/ou Subsequente. A seleção visa o ingresso de novos alunos ainda no 2º semestre letivo deste ano.

Parte das vagas está reservada para estudantes egressos de escolas públicas, de acordo com o estabelecido na Lei de Cotas. Portanto, há recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para candidatos que se autodeclaram Pretos, Pardos e Indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Os candidatos aprovados dentro dos cotas raciais deverão passar pelo procedimento de heteroidentificação para ter direito às vagas reservadas.

Confira quadro de vagas por campi aqui.

Resultado do Exame Classificatório 2023/2

De acordo com o novo cronograma, a divulgação do gabarito preliminar está prevista para o dia 10 de julho, com recebimento de recursos até o dia 11 do mesmo mês. Após a análise dos recursos, o IFPI divulgará o gabarito definitivo no dia 13 de julho.

O resultado preliminar do Exame Classificatório será liberado a partir do dia 21 de julho, com recebimento de recursos até o dia 24 seguinte. Já a divulgação do resultado final, com a lista de classificados para o preenchimento das vagas acontecerá a partir do dia 27 de julho. Na data de divulgação do resulto o Instituto deve liberar também as orientações para as matrículas.

Acesse o edital do processo seletivo para mais detalhes.

