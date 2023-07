IFPI publica resultado do Exame Classificatório 2023/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) publicou nesta sexta-feira, dia 21 de julho, o resultado preliminar do Exame Classificatório 2023/2. Desse modo, os candidatos já podem consultar as listas de aprovados através do site do IFPI.

De acordo com o edital, caberá a interposição de recursos já que se trata do resultado preliminar. Portanto, os candidatos interessados poderão contestar o resultado preliminar no dia 24 de julho, próxima segunda-feira. O procedimento deverá ser feito exclusivamente on-line, no site de Seleção do Instituto.

Após a análise dos recursos, o IFPI publicará o resultado final do Exame Classificatório 2023/2 no dia 27 de julho. Na data de divulgação do resulto o Instituto deve liberar também as orientações para as matrículas.

Entre os documentos necessários para a matrícula, o IFPI solicita o RG e o CPF do candidato, além do histórico escolar. Para os aprovados para os cursos subsequentes, o IFPI solicita o certificado de conclusão do Ensino Fundamental, enquanto para os cursos subsequentes o IFPI solicita o certificado de conclusão do Ensino Médio.

Exame Classificatório 2023/2

Para fins de classificação dos inscritos nesse processo seletivo, o IFPI realizou a aplicação de provas no dia 9 de julho, um domingo, no período das 9h às 13h (horário de Brasília) Conforme indicado previamente no edital, houve locais de prova em Floriano, Oeiras, Picos, Parnaíba e Valença do Piauí.

Conforme indicado previamente no edital, a avaliação contou com 60 questões objetivas de múltipla escolha sobre as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, sendo 30 questões sobre cada componente curricular.

Cursos ofertados

Esse processo seletivo visa a seleção de alunos para mais de 4 mil vagas em cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio nas formas Concomitante e/ou Subsequente. De acordo com o edital, o ingresso de novos aluno será no 2º semestre letivo deste ano. O início das aulas está previsto para o mês de agosto.

Os cursos concomitantes são aqueles nos quais o estudante faz o curso técnico no IFPI, enquanto cursa concomitantemente o Ensino Médio em uma escola regular. Já os cursos subsequentes são aqueles para os candidatos que já tem o Ensino Médio completo, cursando o ensino técnico no Instituto.

Parte das vagas está reservada para estudantes que são egressos de escolas da rede pública, de acordo com o estabelecido na Lei de Cotas. Nesse sentido, há recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para candidatos que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).



Os candidatos aprovados dentro dos cotas raciais deverão passar pelo procedimento de heteroidentificação para ter direito às vagas reservadas.

As oportunidades ofertadas para os cursos Técnicos em Alimentos, Agropecuária, Logística, Administração, Edificações, Eletromecânica, Desenvolvimento de Sistemas, Comércio, Eletrotécnica, Contabilidade, Desenvolvimento de Sistemas, Eletrônica, Refrigeração, Segurança do Trabalho, Análises Clínicas, Cuidados de Idosos, Sistemas de Energias Renováveis, Nutrição e Dietética, Panificação, Gastronomia e Agroindústria.

O edital indica ainda que as vagas são para os campi do IFPI localizados em Angical, Campo Maior, Dirceu Arcoverde, Cocal, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Picos, Teresina (Central), Teresina (Zona Sul), Uruçuí e Valença.

Sobre o IFPI

Fundado em 2008, o IFPI é uma das principais instituições de ensino técnico do Estado do Piauí. Além de ofertar diversos cursos técnicos nas modalidades subsequente, integral e concomitante, o Instituto oferta também cursos de graduação e cursos de extensão para a comunidade externa.

A sede do IFPI está localizada em Teresina (capital), mas conta com diversas outras unidades no interior do estado.

