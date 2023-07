Ilia Topuria promete finalizar Alexander Volkanovski em 1º, campeão responde: ‘Você me vê lutar?’

Ilia Topuria não está impressionada com o desempenho de Alexander Volkanovski.

O contendor peso pena do UFC minimizou a vitória de Volkanovski no UFC 290 sobre Yair Rodriguez, levando a uma refutação ao vivo improvisada do campeão na edição de segunda-feira do A Hora do MMA.

“Nada de especial”, disse Topuria. “Ele fez o que deveria fazer. Ele fez um bom trabalho na luta. Ele o levou para baixo, ground and pound. … Não fiquei nem um pouco impressionado. Eu vi o que deveria ver – você sabe, bater [Rodriguez]porque nunca gostei do estilo de luta do Jair.”

Topuria acrescentou mais tarde: “Para mim, vai ser uma luta fácil [with Volkanovski]. … Cada vez que eu subo no ranking, cada luta vai ser mais fácil para mim. E porque? Porque é mais fácil ter um plano de jogo contra caras que são mais técnicos do que lutar com alguém que é imprevisível.”

Topuria previu com ousadia uma finalização no primeiro round do grande peso por peso.

Para não ficar atrás, Volkanovski então pulou no show para uma mensagem direta ao invicto Topuria.

“Por favor, não brigue com Max [Holloway]”, disse o campeão dos penas. “Não brigue com Max. Vamos apenas deixar que isso não aconteça. Deixe-me ser o cara que vai bater em você.

Holloway é um oponente para o qual Topuria atrasaria a disputa pelo cinturão, como mencionou após vencer Josh Emmett no UFC Jacksonville. Mas o lutador georgiano e espanhol disse que sua equipe de gestão foi assegurada pelo UFC que ele terá a próxima chance pelo título. Volkanovski sabe o mesmo, acrescentou, porque o campeão optou pelo confronto direto após unificar o título contra Rodriguez no último sábado.

“Eu era [in] o primeiro [row]”, lembra Topuria. “[Volkanovski] estava saindo, ele me viu e me chamou. Eu pulei imediatamente, e nós fizemos o cara a cara. E acabei de falar sobre um cara pequeno e baixinho.

“Ele me perguntou: ‘Você está pronto?’ Respondi-lhe: ‘Nasci pronto’. Eu sou baixo, mas ele é ainda mais baixo do que eu. Ele tem um problema. … Eu estava esperando [the faceoff], porque ele sabe que eu sou o próximo da fila. Eu ganhei isso. … Eu ganhei essa luta pelo título, ele sabe disso, e você não pode escapar disso.

Há, é claro, um atraso potencial para o encontro, uma revanche pelo título dos leves entre Volkanovski e Islam Makhachev, que o superou no início deste ano para negar a “O Grande” o status de campeão.

Volkanovski prefere tentar outra chance em Makhachev após uma pequena cirurgia no cotovelo, mas ele não está se esquecendo de Topuria.

“Essas coisas também me excitam”, disse ele. “Eu quero ser ativo. Fala se eu não posso fazer o peso leve, quero lutar o quanto antes, mesmo quando eu conseguir isso [elbow] limpo um pouco, quero voltar direto para lá. … Não tenho total confiança em [Topuria] ganhar a próxima, então quero ser o cara que vai bater nele. Porque ele gosta de falar, o que é emocionante, tão bom para ele.”

Volkanovski não tira muito da previsão de Topuria de uma finalização rápida.

“Ele tem que estar confiante”, disse o campeão. “Existe a confiança e a delusão. Eu não me importo com o cara, mas mesmo com as coisas que ele diz, o que ele está dizendo realmente não faz sentido, como, ‘eu o venceria no primeiro round’. Tipo, você me assiste lutar?”

É por isso que, para Volkanovski, o confronto Makhachev continua em primeiro lugar em sua lista.

“A luta de Ilia? Não é um desafio. Eu gosto de um desafio para me animar ”, disse ele. “Não preciso fingir que é um desafio maluco para me motivar. O jeito que ele fala, isso é motivação, isso me deixa animado, então é isso que eu amo.

“Ele provavelmente tem muita sorte, o timing de tudo para ele, porque ele está em uma posição em que pode lutar pelo título na posição em que está. Eu acho que ele fez mais do que o suficiente? Não, eu não. Mas as pessoas querem essa luta. Eu quero essa luta. Todo mundo está empolgado com isso. Estou empolgado com isso.”

Quanto a Topuria, ele esperará pacientemente até que Volkanovski esteja pronto para assinar um contrato.

“Ele diz que sou a luta mais fácil que ele terá em toda a sua carreira”, disse Topuria. “Veremos. Mantenha a mesma energia, campeão.”