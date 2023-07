importante anúncio é divulgado HOJE

Nesta terça-feira, dia 11 de julho, foi divulgado o resultado dos recursos enviados pelos candidatos que solicitaram atendimento especializado ou tratamento pelo nome social.

O resultado oficial dos pedidos de atendimento especializado e uso de nome social no ENEM havia sido divulgado pelo Inep no dia 03 de julho, mas os candidatos puderam apresentar recursos.

Assim, para que você consiga acessar o resultado e entender quais devem ser os seus próximos passos, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o atendimento especializado no ENEM 2023. Confira!

Resultado dos recursos é divulgado nesta terça (11)

Nesta terça-feira, 11 de julho, a análise dos pedidos de recursos contra o resultado das solicitações de atendimento especializado e tratamento pelo nome social no ENEM 2023 foi divulgada.

Os candidatos que enviaram os recursos podem acessar a resposta do Inep, órgão responsável pela aplicação das provas do ENEM, diretamente na Página do Participante, no site do Inep.

Os recursos puderam ser enviados pelos candidatos que receberam uma resposta negativa quanto aos pedidos de atendimento especializado ou tratamento pelo nome social na edição 2023 do ENEM. O prazo para envio dos recursos terminou na última sexta-feira, dia 07 de julho. As solicitações puderam ser feitas de forma online na Página do Participante.

Os candidatos deveriam ter anexado aos pedidos de recursos documentos que comprovassem a correção às inconsistências indicadas pelo Inep. Foram aceitos documentos em formato PDF, PNG ou JPG e com tamanho máximo de 2MB.

É possível encontrar mais informações sobre o atendimento especializado e o uso do nome social no ENEM 2023 diretamente no edital da prova.

Atendimento especializado e uso do nome social no ENEM 2023



Os pedidos de atendimento especializado no ENEM 2023 puderam ser enviados pelos candidatos que precisarão de algum tipo de adaptação durante a realização do exame.

Conforme o edital da prova, os participantes deveriam, no momento da solicitação, indicar a condição que motivava o pedido de atendimento especializado, como: baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista, discalculia, gestante, lactante, idoso, estudante em classe hospitalar e/ou outra condição específica.

Os candidatos que tiveram os pedidos de recursos aceitos poderão usufruir de condições especiais durante a prova do ENEM, como tempo adicional para a realização da prova. Os recursos de acessibilidade previstos para cada categoria mencionada são indicados no edital do ENEM 2023.

Conforme o edital, ainda, puderam solicitar o tratamento pelo nome social os participantes que se identificam e querem ser reconhecidos socialmente de acordo com sua identidade de gênero. Nesta edição da prova, puderam solicitar o tratamento pelo nome social todos os participantes transgêneros, travestis e não-binários.

A solicitação do uso de nome social também garante ao candidato o direito de usar banheiro conforme a identidade de gênero durante a aplicação da prova do ENEM.

Calendário oficial do ENEM 2023

Após consultar os resultados dos pedidos de recursos, os participantes do ENEM 2023 deverão ficar atentos aos próximos passos previstos pelo calendário oficial da prova divulgado pelo Inep.

A próxima data relevante está relacionada com a divulgação do cartão de confirmação de inscrição, que irá acontecer no mês de outubro. O documento irá conter informações como os horários e os locais de aplicação do ENEM.

Por fim, os participantes devem ter em mente que as provas do ENEM serão aplicadas em dois dias diferentes, são eles: