Impossible’ Flick empata nas bilheterias domésticas

Tom Cruise está voando alto no novo ‘Missão: Impossível’, mas o filme em si já está chegando para uma aterrissagem medíocre nas bilheterias … pelo menos essa é a perspectiva agora.

Os primeiros números de venda de ingressos chegaram e, com o ritmo em que está atualmente … ‘Dead Reckoning: Part One’ está projetado para arrecadar cerca de US $ 78 milhões no mercado interno durante seus 5 dias de duração. O filme foi lançado no início da semana passada, com exibições completas a partir de terça-feira.

O problema com esse número, supondo que seja verdadeiro até sábado/domingo, é que as primeiras estimativas tinham ‘M:I 7’ chegando a um valor muito maior … cerca de US $ 90 milhões na América do Norte.

Embora os primeiros números globais de bilheteria tenham ajudado a impulsionar ‘Dead Reckoning’ para uma abertura total projetada de cerca de US $ 122 milhões até agora … o filme ainda está bem abaixo do orçamento relatado de US $ 290 milhões (apenas para a Parte 1, lembre-se). Nesse ritmo, ele precisa ter o tipo de pernas que “Top Gun: Maverick” teve para recuperar seu dinheiro … quanto mais gerar lucro.

Enquanto isso, “Barbie” e “Oppenheimer” estão esperando nos bastidores … com ambos programados para sair na próxima semana, e provavelmente derrubando ‘M:I 7’ alguns pontos. Espera-se que “Barbie”, em particular, leve o bolo entre os 3 filmes… abertura doméstica projetada de US$ 93 milhões.

Considerando todo o marketing que foi feito em “Barbie”, você deve imaginar que o volume real deles será um pouco próximo desse número … sem mencionar os problemas de “Oppenheimer” também.

Este verão está cheio de filmes incríveis para ver nos cinemas. Parabéns, Harrison Ford, pelos 40 anos de Indy e um dos personagens mais icônicos da história. Eu amo um recurso duplo, e não fica mais explosivo (ou mais rosa) do que um com Oppenheimer e Barbie. pic.twitter.com/udWHHj4fAe —Tom Cruise (@TomCruise) 28 de junho de 2023

De qualquer forma, isso parece ser uma má notícia para Tom e companhia. … novamente, apenas se esses números funcionarem como se espera. Engraçado o suficiente, Tom tem abraçado todos os sucessos de bilheteria do verão – encorajando os espectadores a irem ver todos os grandes filmes que estão sendo lançados, incluindo sua competição direta. Ele fez isso publicamente em meio relatórios que ele estava realmente chateado com o BTS.

A ironia, é claro, é que Tom é um grande defensor de ver filmes nos cinemas … e ele repetidamente divulgou isso como seu objetivo final enquanto continua seu legado.