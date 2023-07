Incidente de Max Verstappen e Checo Perez acaba com a paciência de Helmut Marko: “Isso não é trabalho em equipe”

Max Verstappen e Checho Perez tiveram uma briga na pista durante a prova de sábado, onde a Red Bull dominou o Sprint antes do Grande Prêmio da Áustria, que acontece neste domingo.

Embora o resultado tenha favorecido os locais, houve um incidente entre os dois pilotos no início da corrida que poderia ter causado uma tragédia.

Sergio Perez lutava pelo primeiro lugar e, ao fazê-lo, empurrou Max Verstappen, mandando-o para a grama, e assumiu a liderança.

Eventualmente, Verstappen devolveu a cortesia a Checo na terceira volta e acabou vencendo o Sprint.

Após a corrida, os dois pilotos foram vistos discutindo entre si e a expressão não passou despercebida pelos O conselheiro-chefe da Red Bull, Helmut Markoque criticou a manobra inicial de Checo.

Marko já foi direto para Perez no passado, como podemos ver no vídeo abaixo ele tem um ponto de vista peculiar.

Sobre o que Helmut Marko reclamou com Checo Perez?

Após o Sprint, Marko falou com a Sky Sports F1 e, embora tenha comemorado que seus pilotos ficaram com a primeira e segunda vagas, ficou claramente irritado com o drama constante que se torna cada vez mais evidente entre os dois.

“Perez teve a melhor largada, naquele ponto ainda está tudo bem, mas o que vem depois disso, que você empurra outra pessoa para a grama, especialmente em condições de chuva, não é exatamente um bom trabalho em equipe. Tudo depois da primeira curva foi desnecessário”

Helmut Marko sobre Checo Pres

Marko explicou que a pista molhada e as condições da grama poderiam ter causado um problema maior, mas felizmente para Verstappen ele conseguiu manter o controle e continuar, embora a equipe já esteja preocupada com o que está acontecendo na pista.

“.