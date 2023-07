Incursão em Las Vegas relacionada a Tupac termina com intenso confronto, duas pessoas removidas

A casa que os policiais de Las Vegas invadiram em conexão com o Tupac Shakur caso de assassinato foi iluminado com luzes da polícia na calada da noite, criando uma cena caótica … vista neste novo vídeo.

O TMZ obteve imagens dramáticas da operação da SWAT na noite de segunda-feira, quando o Vegas Metro PD desceu no tranquilo bairro de Henderson, NV, por volta das 22h.

Eventualmente, ele começa a latir ordens para um homem também … dizendo-lhe para se virar, colocar as mãos no ar e andar para trás. Não está claro se essas duas pessoas eram as únicas dentro ou se foram detidas ou presas.