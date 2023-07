Indiana Jones retorna: Dial of Destiny domina as bilheterias com US$ 24 milhões

Indiana Jones e o mostrador do destino desenterrou sólidos $ 24 milhões nas bilheterias de sexta-feira, preparando o terreno para uma estréia projetada para o fim de semana na faixa de $ 60 milhões. Embora caia no limite inferior das expectativas, destaca o desafio de atrair o público-alvo de idosos de volta aos cinemas.

Os ganhos de sexta-feira incluem $ 7,2 milhões em exibições de pré-visualização, sinalizando algum interesse inicial na tão esperada parcela final de Disney e Lucasfilmsérie de aventura e ação. Os cineastas estão otimistas para um lançamento doméstico próximo a US$ 65 milhões e um total acumulado de US$ 83 milhões ou mais até terça-feira, e desfruta de uma pontuação de audiência positiva de 88% em Tomates podres.

Curiosamente, a audiência de sexta-feira foi predominantemente masculina, com 58% dos espectadores, enquanto 42% dos compradores de ingressos tinham 45 anos ou mais, incluindo 23% com 55 anos ou mais. Esse colapso demográfico é incomum para um blockbuster de verão de Hollywood, já que os espectadores mais velhos normalmente não correm para os cinemas no fim de semana de estreia, mesmo antes da pandemia.

voltando Harrison Ford como o icônico arqueólogo fanfarrão, a franquia Indiana Jones dá as boas-vindas a novos rostos como Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore e Mads Mikkelsen no filme dirigido por James Mangold. Notavelmente, Steven Spielberg dirigiu os quatro filmes Indy anteriores.

É o primeiro filme de Indy não dirigido por Spielberg

De acordo com o recorrente tema nazista da série, “Mostrador do Destino” gira em torno da busca de um dispositivo antigo por Jones e um vilão interpretado por Mikkelsen. O filme serve como uma sequência de Indiana Jones de 2008 e o Reino da Caveira de Cristalque estreou com um total de US $ 100 milhões em três dias, quinze anos atrás.

Produzido por Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, Indiana Jones 5 apresenta os produtores executivos Spielberg e George Lucas. O lendário John Williamsconhecido por marcar cada filme de Indiana Jones desde o original caçadores da Arca Perdida em 1981, voltou a compor a partitura desta edição.

Além de Indiana Jones 5, o fim de semana anterior ao 4 de julho testemunhou o lançamento da DreamWorks Animation e da Universal’s Animation. Ruby Gillman, Kraken adolescente, que arrecadou $ 2,4 milhões na sexta-feira, incluindo $ 725.000 nas prévias de quinta-feira. No entanto, o filme para a família parece estar lutando, projetado para estrear com modestos $ 6 milhões e garantir o sexto lugar nas bilheterias.