Inep divulga resultado dos pedidos de atendimento especializado

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta segunda-feira, dia 3 de julho, os resultados referentes aos pedidos de atendimento especializado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023.

Desse modo, os candidatos que enviaram as solicitações já podem conferir as respostas através da Página do Participante. Basta fazer login com as credenciais do gov.br usadas no momento da inscrição.

Caberá a interposição de recursos contra as respostas. De acordo com o cronograma do Enem 2023, os interessados poderão interpor recursos a partir desta segunda (3). Os recursos serão recebidos até a próxima sexta-feira, 7 de julho.

Os interessados devem apresentar documento (atestados médicos, etc) que comprove sua solicitação. De acordo com o edital, o documento deve ser anexado na Página do Participante, em formato PDF, PNG ou JPG, com tamanho máximo de 2 MB.

Após a análise dos recursos, o Inep divulgará as respostas dos recursos referente ao atendimento especializado no dia 11 de julho.

Quem tem direito ao atendimento especializado?

Puderam solicitar o atendimento especializado no Enem os candidatos que se enquadram nas seguintes condições:

Baixa visão, cegueira ou visão monocular;

Deficiência física;

Deficiência auditiva ou surdez;

Deficiência intelectual (mental);

Surdocegueira;

Dislexia;

Déficit de atenção;

Transtorno do Espectro Autista;

Discalculia;

Mulheres gestantes ou lactantes;

Idosos;

Estudante em classe hospitalar e/ou outra condição específica.

Tratamento por nome social



Você também pode gostar:

O Inep também liberou hoje (3) as respostas quanto aos pedidos de tratamento por nome social no dia da prova. Conforme indicado no edital, puderam fazer o pedido os estudantes transexuais, travestis ou transgêneros que querem ser reconhecidos socialmente pela sua identidade de gênero e que já têm o respectivo nome cadastrado na Receita Federal.

Os interessados em contestar o resultado publicado hoje poderão interpor recursos também até a próxima sexta-feira (7), através da Página do Participante, com divulgação do final dos pedidos no dia 11 desse mês.

Enem 2023: Provas

O Inep recebeu as inscrições para o Enem 2023 no período de 5 e 16 de junho. Nesta edição, o exame recebeu mais de 3,9 milhões de inscrições. O número registra um crescimento no número de inscrições em relação às últimas edições do Enem, principalmente em relação ao Enem 2021, que teve 3.444.171 inscrições .

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Enem 2023 está marcada para os dias 5 e 12 de novembro de 2023, dois domingos consecutivos. Ao todo, o Inep aplicará quatro provas objetivas, sendo cada uma composta por 45 questões de múltipla escolha, e uma prova de redação.

Nesse sentido, a aplicação das provas está distribuída da seguinte forma:

5 de novembro : Linguagens, Códigos e suas Tecnologia e Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias;

: Linguagens, Códigos e suas Tecnologia e Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias; 12 de novembro: Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Ainda de acordo com o edital, os portões de acesso serão abertos às 12h e fechados às 13h. O início da aplicação das provas está marcado para as 13h30 (horário de Brasília), com fim às 19h, no primeiro dia, e às 18h30, no segundo dia de prova.

Gabarito e resultado

O Inep deve liberar os gabaritos das provas no dia 24 de novembro de 2023, mas não caberá a interposição de recursos.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado do Enem 2023, com a liberação do boletim de desempenho individual dos participantes, está marcada para o dia 16 de janeiro de 2024. Os desempenhos dos “treineiros” só serão divulgados posteriormente.

Principais datas do Enem 2023

Data da prova: 5 e 12 de novembro de 2023

5 e 12 de novembro de 2023 Divulgação do gabarito: 24 de novembro de 2023

24 de novembro de 2023 Aplicação para privados de liberdade/reaplicação: 12 e 13 de dezembro de 2023

12 e 13 de dezembro de 2023 Resultados: 16 de janeiro de 2024

Acesse o edital do Enem 2023 na íntegra.

Leia também Unicentro abre nesta segunda (3) o período de inscrição para as três etapas do PAC 2023; saiba mais.