Inep recebe inscrições para o ENADE 2023

O período de inscrição para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2023 já está aberto. De acordo com o cronograma do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as inscrições seguem abertas até o dia 31 de agosto de 2023.

É de responsabilidade dos coordenadores dos cursos inscrever os estudantes ingressantes e concluintes habilitados através do Sistema Enade. Já o preenchimento do Questionário do Estudante, após a inscrição, é de responsabilidade do aluno.

Quem deve participar do Enade 2023?

Podem fazer a inscrição no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) candidatos que estão estudando mais de 20 cursos de graduação de instituições de ensino públicas e privadas das áreas específicas determinadas pelo Ministério da Educação (MEC) no ciclo avaliativo.

De acordo com o edital, o Enade 2023 avaliará os concluintes dos cursos de graduação participantes que tenham integralizado pelo menos 80% da carga horária do curso ou os que devem concluir o curso até julho de 2024.

Já os estudantes ingressantes nesses cursos deverão ser inscritos, mas ficarão dispensados da participação no Enade 2023, tendo sua situação de regularidade atribuída pelo Inep.

Cursos avaliados

Conforme estabelecido por meio de edital, neste ano, o MEC vai avaliar através do Enade os seguintes cursos tecnólogos e de bacharelado:

I – Áreas relativas ao grau de Bacharel: Agronomia; Arquitetura e Urbanismo; Biomedicina; Enfermagem; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Computação I; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Florestal; Engenharia Mecânica; Engenharia Química; Farmácia; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Medicina; Medicina Veterinária; Nutrição; Odontologia; e Zootecnia.

II – Áreas relativas ao grau de Tecnólogo: Estética e Cosmética; Gestão Ambiental; Radiologia; Gestão Hospitalar; Segurança no Trabalho; e Agronegócio.

Enade 2023: Provas



A aplicação das provas do Enade 2023 está marcada para o dia 26 de novembro de 2023. A aplicação acontecerá em todos os Estados do país e no Distrito Federal. Os inscritos poderão consultar o local de prova após o preenchimento do Questionário do Estudante.

O edital estabelece ainda que a abertura dos portões está marcada para as 12h. Já o fechamento dos portões será as 13h, impreterivelmente. O início da aplicação das provas está marcado para as 13h30, com término às 17h30. O exame seguirá o horário oficial de Brasília (DF).

A avaliação contará com 40 questões (discursivas e objetivas. A parte de formação geral terá 10 questões, sendo uma discursiva e nove questões objetivas, envolvendo situações-problema e estudos de casos, enquanto a parte de Componente Específico de cada Área de Avaliação terá 30 questões, sendo uma discursiva e 29 questões objetivas.

Como funciona o Enade?

Com a realização do Enade, o MEC tem como objetivo avaliar a qualidade dos cursos de graduação no país. As provas do Enade buscam avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos programáticos previstos nas diretrizes curriculares de cada curso.

O exame é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Portanto, trata-se de um exame obrigatório.

Além da prova presencial, o Enade conta também com uma etapa de preenchimento do Questionário do Estudante. Os inscritos devem responder ao formulário antes da prova para ter acesso aos locais de prova. Além disso, os estudantes que precisam de atendimento especializado ou desejam tratamento pelo nome social devem indicar essa necessidade no Questionário.

Resultado

A publicação do gabarito está prevista para o dia 8 de dezembro, enquanto a divulgação dos resultados deve ser feita em 10 de setembro de 2024. Os estudantes inscritos no Enade que não comparecerem no dia das provas são impedidos de colar grau.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

