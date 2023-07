Influência judicial ou gesto de amizade? O presente do anel do Super Bowl de Jerry Jones para o juiz da Suprema Corte causa rebuliço

Tele New York Times acabou de lançar uma bomba sobre Dallas Cowboys proprietário Jerry Jones e Juiz da Suprema Corte Clarence Thomas. Acontece que esses dois são bons amigos, e Jerry Jones foi além quando se tratava de dar presentes. De acordo com a NBC Sports Mike Florioo proprietário bilionário presenteou Thomas com um anel do Super Bowl.

Agora, você pode estar se perguntando por que isso está fazendo ondas. Bem, o juiz Thomas esteve recentemente no centro da controvérsia em torno de juízes recebendo presentes de cidadãos ricos. A preocupação é que esses presentes possam influenciar as decisões do tribunal, favorecendo os interesses dos ricos que os concederam.

As regras que regem esta área são bastante vagas e raramente aplicadas, permitindo que Thomas receba muitas guloseimas sem divulgação ou escrutínio. Curiosamente, a recente decisão da Suprema Corte declarando a Ação Afirmativa inconstitucional se alinha com a posição de longa data de Thomas.

Esta decisão levantou preocupações sobre o futuro do Regra de Rooney, que exige que as equipes entrevistem candidatos minoritários para cargos de GM ou treinador principal. Embora a regra nem sempre tenha impedido as equipes de contratar seus candidatos preferidos, há temores de que essa decisão possa enfraquecer seu impacto.

Jerry quer que os Cowboys cheguem ao Super Bowl este ano

Falando de Jerry Jones, ele não está apenas ocupado dando presentes extravagantes. Ele também está focado em aumentar sua coleção de anéis do Super Bowl, liderando seu time ainda mais nos playoffs. O vaqueiros não chegou ao Campeonato NFC jogo ou o Super Bowl desde seus dias dominantes nos anos 90.

Com uma lista talentosa, os Cowboys certamente têm potencial para ir até o fim. No entanto, a história mostrou que eles frequentemente tropeçam quando mais importa – durante os playoffs. Este será o ano em que eles quebrarão a maldição e chegarão aos playoffs? Os fãs dos Cowboys, e talvez até o juiz Thomas ostentando seu anel do Super Bowl, esperam ansiosamente que sim.