INFORMATIVO URGENTE sobre Vale Gás para o mês de JULHO

A instituição financeira estatal deu início aos pagamentos do Bolsa Família para aproximadamente 20,9 milhões de famílias em 18 de julho. No entanto, vários beneficiários notaram que o montante deste mês não contém o Vale Gás destinado à aquisição do botijão para uso na cozinha.

Essa ausência de depósito gerou preocupações para alguns, levando-os a questionar se o benefício foi suspenso. Entretanto, não há motivo para inquietação, pois esse não é o caso. O Vale Gás não foi pago em julho porque o programa opera em um esquema bimestral, realizando depósitos a cada dois meses. Como o último calendário foi encerrado em julho, uma nova parcela só será creditada em agosto, garantindo, assim, o intervalo de um bimestre.

Regras para receber o Vale Gás

A obtenção do auxílio-gás exige o cumprimento de algumas importantes exigências estabelecidas pelo governo federal. São elas:

Estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) com renda familiar mensal inferior ou igual a meio salário mínimo por pessoa;

Ou residir com alguém que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), independentemente de estar inscrito no CadÚnico ou não.

Aqueles que ainda não estão registrados no CadÚnico devem reunir a documentação de todos os membros da família e procurar o Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) mais próximo. O responsável familiar precisa ter pelo menos 16 anos de idade, preferencialmente do sexo feminino.

Valor do benefício

O benefício concedido pelo governo equivale a 100% do preço médio nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos, conforme os valores apurados periodicamente pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). No mês passado, cada beneficiário recebeu o valor de R$ 109.

Os próximos pagamentos do Vale Gás estão programados para mais três parcelas até o final do ano. Assim, serão realizados de acordo com a ordem do final do Número de Identificação Social (NIS) dos aprovados.

Calendário de pagamento do Vale Gás de agosto

O pagamento, como citado acima, retornará no mês de agosto, com distribuição para cerca de cinco milhões de cidadãos. Como sempre, o repasse será feiro conforme número final do NIS (Número de Inscrição Social).

1 – 18/08 (sexta-feira);

2 – 21/08 (segunda-feira);

3 – 22/08 (terça-feira);

4 – 23/08 (quarta-feira);

5 – 24/08 (quinta-feira);

6 – 25/08 (sexta-feira);

7 – 28/08 (segunda-feira);

8 – 29/08 (terça-feira);

9 – 30/08 (quarta-feira);

0 – 31/08 (quinta-feira).



Cadastros abertos em Ponta Grossa para o benefício

A administração municipal de Ponta Grossa, localizada na região dos Campos Gerais, lançou na última quinta-feira (20), uma plataforma de cadastro online. Ela servirá para inscrições no segundo semestre do programa Vale Gás 2023.

O Vale Gás complementa o Programa Feira Verde, possibilitando a troca de materiais recicláveis ??por um Cartão GLP Gás de Cozinha 13kg. Este dá acesso ao refil de gás de cozinha. A iniciativa visa atender pessoas em situação de vulnerabilidade social residentes em Ponta Grossa e seus bairros. Contudo, a renda familiar máxima deve ser de três salários mínimos (o valor atual do salário mínimo é de R$ 1.320).

O processo de registro envolve uma avaliação minuciosa, com o resultado ficando disponível para visualização em até 72 horas. Após a aprovação, as recargas iniciais de gás serão liberadas, podendo ser realizada a troca. Para ter direito ao Vale Gás, é preciso apresentar 20 quilos de materiais recicláveis, dando direito a uma recarga de gás (20 quilos).

Os moradores também têm a opção de se inscrever pessoalmente na sede da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, localizada na Prefeitura de Ponta Grossa, das 9h às 17h.

Informações básicas para realizar o cadastro

Nome completo;

CPF;

RG;

Data de nascimento;

Telefone residencial/celular;

Endereço completo;

E-mail;

Quantos são os dependentes;

Renda família;

Endereço de IP.

Essa é a segunda rodada de cadastramento feito para o programa em 2023. Quem participou no começo do ano pode participar também.