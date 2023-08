O Sport Club Penedense, líder do Campeonato Alagoano da Série B, prepara-se para um emocionante quadrangular que pode proporcionar sua ascensão à Série A. Seu adversário será o Dimensão Saúde em dois confrontos, com o primeiro jogo marcado para quarta-feira em Porto Real do Colégio e o segundo no domingo em Penedo. A equipe vencedora disputará a grande final contra o vencedor de CEO x ZUMBI.

No entanto, um obstáculo se apresenta além do campo de jogo. Os torcedores do Penedense estão alarmados com a alta no preço dos ingressos para o primeiro confronto na semifinal entre Dimensão Saúde e Penedense. Tradicionalmente, os jogos eram custeados por R$ 10 na compra antecipada e R$ 20 no dia do jogo. Agora, o preço saltou para R$ 50 para a partida da próxima quarta-feira, às 15h, com meia entrada a R$ 25.

O reajuste expressivo tem gerado apreensão entre os seguidores do Penedense, o clube mais antigo de Alagoas. A polêmica gira em torno do fato de que o Dimensão Saúde, como anfitrião do próximo jogo e responsável por estabelecer o preço dos ingressos, é conhecido por não ter torcida. Assim, a carga financeira recai quase inteiramente sobre os fiéis torcedores do Penedense.

De acordo com o regulamento da Federação Alagoana de Futebol (FAF), o valor dos ingressos pode ser definido pelos clubes até um limite de R$ 50. Embora o Dimensão Saúde esteja exercendo seu direito conforme o regulamento, a decisão de elevar o preço tão drasticamente tem sido criticada.

Essa controvérsia serve para ilustrar os desafios que muitos torcedores enfrentam para apoiar seus clubes. À medida que o confronto se aproxima, a discussão sobre a acessibilidade dos ingressos e a inclusão dos fãs no futebol continua.