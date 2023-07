Inmet alerta para chuvas intensas nessas regiões. Confira detalhes

Mais uma vez, o Inmet alerta para chuvas intensas em algumas regiões do Brasil. Dessa vez, as áreas mais afetadas são os extremos Norte e Sul do país.

Desse modo, é muito importante que todos os moradores estejam atentos e sigam as recomendações de segurança do órgão para evitar os possíveis estragos e danos para a saúde.

Sendo assim, reunimos algumas das principais informações sobre esse novo alerta do Inmet, para que você, que mora nas áreas atingidas, possa saber tudo o que precisa sobre essas condições climáticas. Por isso, acompanhe a leitura até o final e confira!

Inmet alerta para chuvas intensas nessas regiões. Confira os detalhes

Conforme mencionado acima, mais uma vez, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas em algumas regiões do Brasil.

Sendo assim, as chuvas, que o órgão classifica como de perigo potencial, podem trazer diversos riscos para a população.

Portanto, é importante ter bom preparo, bem como, seguir algumas instruções de segurança para evitar acidentes e danos materiais.

Riscos Potenciais das chuvas intensas nessas regiões

De acordo com o Inmet, o aviso de chuvas intensas inclui a previsão de chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a até 50 mm por dia. Além disso, são esperados ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h.

Ademais, essas condições climáticas podem acarretar em cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Inmet alerta para chuvas intensas: veja as instruções de segurança

Diante desse cenário de perigo potencial, e todos os riscos que esse novo alerta do Inmet traz para chuvas intensas, é importante seguir algumas instruções básicas que a organização passa para a população a fim de garantir a segurança.

Sendo assim, em caso de rajadas de vento, o órgão recomenda que os moradores evitem se abrigar debaixo de árvores, pois existe o risco de queda e descargas elétricas.

Além disso, o Inmet ainda recomenda que os condutores evitem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Afinal, há chances de que os ventos derrubem esses itens e cause acidentes graves.

Ademais, outra medida importante é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as chuvas intensas. Pois, essa precaução diminui o risco de danos causados por descargas elétricas.

Por fim, para mais informações e orientações específicas sobre como proceder durante as chuvas intensas, é possível ainda entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Aliás, essas instituições estão preparadas para fornecer orientações e auxílio em situações de emergência.

Áreas Afetadas

Para mais, além das instruções de segurança, o Inmet ainda listou as áreas e cidades afetadas. Desse modo, o aviso do órgão abrange algumas regiões específicas do Norte, Tais como:

Norte e sul de Roraima e;

Norte e sul do Amazonas.

Assim sendo, as cidades dessas regiões que serão afetadas pelas chuvas intensas serão:

Alto Alegre – RR

Amajari – RR

Barcelos – AM

Boa Vista – RR

Bonfim – RR

Cantá – RR

Caracaraí – RR

Iracema – RR

Japurá – AM

Maraã – AM

Mucajaí – RR

Normandia – RR

Pacaraima – RR

Rorainópolis – RR

Santa Isabel do Rio Negro – AM

Santo Antônio do Içá – AM

São Gabriel da Cachoeira – AM

Uiramutã – RR

Além disso, algumas cidades do sul do Brasil, mais precisamente do estado do Rio Grande do Sul, também estão em alerta. Dentre esses municípios, destacam-se:

Aceguá;

Agudo;

Alegrete;

Amaral Ferrador;

Arambaré;

Arroio do Padre;

Arroio dos Ratos;

Arroio Grande;

Bagé;

Barão do Triunfo;

Chuvisca;

Cristal;

Dilermando de Aguiar;

Dom Feliciano;

Dom Pedrito;

Eldorado do Sul;

Quaraí;

Restinga Sêca;

Rio Grande;

Rio Pardo;

Rosário do Sul;

Santa Margarida do Sul;

Santa Maria;

Santana da Boa Vista;

Sant’Ana do Livramento;

Santa Vitória do Palmar, entre outras.

Ademais, o alerta do Inmet abrange as seguintes áreas do estado gaúcho:

Sudoeste Rio-grandense;

Centro Ocidental Rio-grandense;

Sudeste Rio-grandense;

Metropolitana de Porto Alegre e;

Centro Oriental Rio-grandense

Fique atento a previsão do tempo e as orientações da Defesa Civil

Finalmente, é importante que todos os moradores estejam atentos às atualizações e avisos do Inmet e das instituições de defesa civil. Isso porque esses órgãos estão monitorando de perto as condições climáticas e podem emitir novos alertas caso necessário.

Dessa maneira, durante as chuvas intensas, é fundamental seguir as instruções de segurança e evitar locais e situações de risco. Portanto, proteja sua família e seu patrimônio tomando as precauções necessárias.

Agora que você já sabe tudo o que precisa sobre o fato de que o Inmet alerta para chuvas intensas nessas regiões, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!