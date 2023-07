Inmet alerta para vendaval e ventos costeiros hoje. Saiba detalhes

O Inmet alerta mais uma vez para vendaval e ventos costeiros hoje, para diversas regiões do Brasil. Dessa forma, é de extrema importância que os moradores estejam atentos a esse aviso, para que possam se prevenir de possíveis estragos.

Pensando nisso, reunimos algumas das principais informações sobre o alerta do Inmet para vendaval e ventos costeiros para te passar. Assim, você poderá ficar por dentro de tudo e conferir as recomendações do instituto para prevenção de estragos e acidentes. Então, acompanhe a leitura até o final e confira!

Inmet alerta para vendaval e ventos costeiros hoje, confira os detalhes

Conforme mencionado acima, o Inmet traz um novo alerta de vendaval e ventos costeiros. Dessa vez, o aviso abrange estados do Nordeste, Norte e Sudeste do Brasil. Assim sendo, confira as informações do Inmet para cada alerta:

Vendaval: aviso de perigo potencial

Assim como visto, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de vendaval com grau de severidade, que o órgão classifica como Perigo Potencial para diversas regiões do país. Desse modo, o aviso que teve início às 3 da madrugada de hoje, está previsto para acabar às 15h00min do mesmo dia.

De acordo com o Inmet, durante esse período, a população pode esperar um aumento na intensidade do vento, que varia entre 40 km/h e 60 km/h. Ademais, a principal preocupação é com a possível queda de galhos de árvores, que podem atingir as pessoas e causar acidentes graves.

Instruções de segurança para vendavais

Diante dessa situação climática, o Inmet passa algumas instruções de segurança para a população.

Desse modo, evite se abrigar debaixo de árvores, por conta do risco de queda e descargas elétricas. Além disso, o instituto recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido à possibilidade de danos.

Por fim, para obter mais informações sobre como se proteger durante esse período de ventos intensos, é possível entrar em contato com a Defesa Civil, através do telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

Áreas e municípios afetados

De acordo com as informações do Inmet, o vendaval afetará diversas regiões do país, incluindo municípios como:

Abadiânia – GO;

Abaiara – CE;

Abaíra – BA;

Abaré – BA;

Abreu e Lima – PE;

Acarape – CE;

Acaraú – CE;

Acari – RN;

Acauã – PI e;

Acopiara – CE, entre outros.

Além disso, segundo o alerta, os moradores das seguintes áreas devem estar atentos com o vendaval:

Leste Goiano;

Sul Cearense;

Centro Sul Baiano;

Vale São-Franciscano da Bahia;

Metropolitana de Recife;

Norte Cearense;

Noroeste Cearense;

Central Potiguar;

Sudeste Piauiense;

Sertões Cearenses;

Oeste Potiguar;

Nordeste Baiano;

Sertão Pernambucano;

São Francisco Pernambucano;

Agreste Pernambucano;

Sertão Paraibano;

Sertão Alagoano;

Centro Norte Baiano;

Mata Pernambucana;

Agreste Paraibano;

Borborema;

Mata Paraibana;

Oriental do Tocantins;

Centro-Norte Piauiense;

Norte Goiano;

Sul Maranhense;

Jaguaribe;

Sudoeste Piauiense;

Metropolitana de Salvador;

Centro Goiano;

Extremo Oeste Baiano;

Centro-Sul Cearense;

Noroeste de Minas;

Leste Maranhense;

Agreste Potiguar;

Norte de Minas;

Norte Piauiense;

Distrito Federal;

Sertão Sergipano;

Metropolitana de Fortaleza;

Leste Potiguar;

Sul Goiano;

Agreste Alagoano;

Ocidental do Tocantins;

Agreste Sergipano;

Leste Alagoano e;

Sul Baiano.

Inmet alerta para ventos costeiros: confira detalhes sobre o aviso de perigo potencial

Ademais, além do vendaval, o Inmet ainda emitiu um aviso de ventos costeiros, que também é de Perigo Potencial. Dessa maneira, para hoje os moradores das regiões atingidas devem esperar intensificações nos ventos nas localidades litorâneas.

Além disso, segundo o alerta, esses ventos costeiros podem levar ao movimento de dunas de areia sobre construções localizadas na orla.

Sendo assim, é importante seguir as orientações de segurança do Inmet para evitar acidentes.

Instruções de segurança para ventos costeiros

De acordo com o instituto, para garantir a segurança da população durante o período de ventos costeiros intensos, é importante entrar em contato com a Defesa Civil. O que pode ser realizado por meio do telefone 199, para assim, obter informações detalhadas sobre como se proteger nesse cenário.

Áreas afetadas:

Por fim, sendo o alerta do Inmet diversas áreas litorâneas podem ser atingidas pela intensificação dos ventos costeiros. Desse modo, podemos citar:

Metropolitana de Recife;

Norte Cearense;

Noroeste Cearense;

Mata Pernambucana;

Sul Baiano;

Mata Paraibana;

Metropolitana de Fortaleza;

Leste Sergipano;

Nordeste Baiano;

Jaguaribe;

Metropolitana de Salvador;

Oeste Potiguar;

Leste Potiguar;

Leste Alagoano;

Central Potiguar e;

Agreste Potiguar.

Portanto, moradores e visitantes dessas regiões devem ficar atentos às condições do tempo e seguir as orientações dos órgãos competentes.

Além disso, os municípios atingidos devem se preparar para lidar com as consequências desses fenômenos, que poderão ocasionar danos às construções e oferecer riscos às pessoas que transitam pela orla das regiões afetadas.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que o Inmet alerta para vendaval e ventos costeiros, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto.