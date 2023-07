Moradores de algumas áreas precisam ficar atentos, pois o Inmet publica aviso de vendaval para hoje.

Dessa forma, reunimos algumas das principais informações para que você fique por dentro de tudo sobre esse novo alerta. Bem como, saiba quais são as regiões e municípios atingidos pelos ventos fortes.

Portanto, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de ler até o final. Desse modo, saberá de tudo o que precisa sobre o aviso de vendaval que o Inmet publicou. Então, acompanhe e confira!

Alerta geral: Inmet publica aviso de vendaval para essas áreas

Conforme mencionado acima, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de vendaval em 3 graus de severidade: perigo potencial, perigo e grande perigo para várias regiões do Brasil.

O aviso, que começa hoje, prevê ventos variando entre 40 km/h, 60 km/h e até 100 km/h. Ademais, existem riscos sérios de queda de galhos de árvores, chuva de granizo, descargas elétricas, cortes de energia elétrica, quedas de árvores e grandes transtornos no transporte rodoviário.

Dessa forma, é necessário estar atento às instruções de segurança para evitar os possíveis danos, tanto materiais, como para a saúde.



Inmet publica aviso de vendaval: grau de perigo potencial

Como visto, o alerta do Inmet classifica-se em três graus. Dessa maneira, trataremos dos três separadamente para que você possa saber quais são as áreas atingidas de uma forma mais detalhada.

Assim sendo, as áreas que estão classificadas como perigo potencial são:

Norte Pioneiro Paranaense;

Metropolitana de Curitiba;

Oeste de Minas;

Zona da Mata;

Noroeste Paranaense;

Sul Fluminense;

Vale do Paraíba Paulista, entre outros.

Ademais, dentre os municípios mais afetados, podemos citar:

Abatiá – PR;

Adamantina – SP;

Adrianópolis – PR;

Aguaí – SP;

Aguanil – MG;

Águas da Prata – SP;

Águas de Lindóia – SP;

Águas de Santa Bárbara – SP;

Águas de São Pedro – SP, entre outras.

Desse modo, essas localidades devem estar preparadas para as rajadas de vento e seguir as instruções de segurança necessárias.

Veja os riscos potenciais, de acordo com o alerta do Inmet

Embora o Inmet considere o grau de severidade “Perigo Potencial”, é importante ressaltar os riscos envolvidos em um vendaval. Isso porque, com ventos fortes, há o risco de queda de galhos e árvores, podendo causar danos materiais e até mesmo ferimentos às pessoas.

Também é preciso estar atento às descargas elétricas, pois em momentos de tempestade a incidência de raios é maior.

Inmet publica aviso de vendaval: veja as áreas classificadas como perigo

Ademais, o Inmet ainda emitiu um alerta classificado como “perigo” para algumas áreas. Desse modo, o aviso do instituto começará hoje e abrange uma extensa região.

De acordo com as informações, são esperadas rajadas de vento com velocidades variando entre 60 km/h e 100 km/h. Com isso, esse tipo de fenômeno representa um risco significativo para a população, pois causa a queda de árvores, destelhamento de casas e danos em edificações e plantações.

Regiões e municípios que o Inmet classifica como perigo:

O aviso de vendaval atinge uma região bem grande, em municípios dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Com isso, as áreas afetadas incluem:

Regiões serranas;

Oeste catarinense;

Vale do Itajaí;

Grande Florianópolis;

Metropolitana de Curitiba;

Noroeste rio-grandense;

Sudoeste rio-grandense;

Centro-ocidental paranaense;

Sudoeste paranaense;

Oeste paranaense;

Sudeste paranaense;

Norte catarinense;

Sul catarinense;

Litoral sul paulista;

Centro-sul paranaense;

Nordeste rio-grandense;

Norte central paranaense;

Centro ocidental rio-grandense;

Centro oriental paranaense;

Metropolitana de Porto Alegre;

Nordeste rio-grandense e;

Centro oriental rio-grandense.

Inmet publica aviso de vendaval: confira os municípios com grande perigo

De acordo com o Inmet, os seguintes municípios classificam-se como grande perigo:

Águas Mornas – SC;

Alfredo Wagner – SC;

Alvorada – RS;

Amaral Ferrador – RS;

Angelina – SC;

Anitápolis – SC;

Antônio Carlos – SC;

Arambaré – RS;

Araranguá – SC e;

Araricá – RS.

Orientações do Inmet para os moradores:

Diante desse alerta, o Inmet orienta os moradores para permanecerem em local abrigado e, de preferência, afastado de janelas. Isso porque, as rajadas de vento serão intensas e causarão deslocamento de objetos e até mesmo danos estruturais em residências e prédios.

Portanto, é fundamental buscar um local seguro dentro de casa e evitar se aproximar das janelas. Além disso, outra instrução importante é evitar se locomover durante o mau tempo. Visto que as condições meteorológicas adversas, como ventos fortes e chuvas intensas, dificultam a locomoção e colocam a segurança das pessoas em risco.

Sendo assim, recomenda-se adiar qualquer deslocamento até que as condições climáticas melhorem e seja seguro se locomover. Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que o Inmet publica aviso de vendaval, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!