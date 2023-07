INSCRIÇÃO ABERTA para recebimento do AUXÍLIO EMERGENCIAL: veja como conseguir

Para os estudantes que estejam enfrentando desafios financeiros temporários, a Pro-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes) oferece o auxílio emergencial, um benefício financeiro destinado a ajudar esses alunos a permanecerem na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Neste artigo, vamos explicar quem tem direito a este benefício e como solicitar.

O Que é o Auxílio Emergencial?

O auxílio emergencial é uma iniciativa da Proaes para apoiar financeiramente os estudantes da UFMS que estejam passando por dificuldades financeiras momentâneas, inesperadas, e que possam comprometer a continuidade dos estudos. Este benefício é diferente dos demais recursos estudantis, pois se destina especificamente para aqueles que passaram por mudanças abruptas na condição socioeconômica.

Quem Pode Solicitar o Auxílio Emergencial?

Nesse sentido, para se qualificar para o auxílio emergencial, o estudante deve estar matriculado regularmente em um curso presencial na UFMS. Além disso, o estudante deve comprovar estar vivenciando situações de vulnerabilidade, tais como desemprego do estudante ou do responsável financeiro da família, falecimento do responsável financeiro, doença grave da Lista da Organização Mundial de Saúde (OMS), rompimento de vínculos familiares, e mudança de município para realizar graduação na universidade federal.

Como Solicitar o Auxílio Emergencial?

A solicitação para o auxílio emergencial deve se realizar em duas etapas:

Primeiro, o aluno deve atualizar o perfil do estudante no Sistema Acadêmico. Nesta etapa, o estudante deve informar a renda per capita que consta na folha resumo do Cadastro Único (CadÚnico), anexando o documento devidamente assinado. Na segunda etapa, o estudante deve acessar o Sistema de Seleção para preencher e incluir o formulário de inscrição, anexando todos os documentos que comprovem a situação atestada.

Quando Solicitar o Auxílio Emergencial?

O edital é de fluxo contínuo durante todo o ano letivo de 2023. As inscrições e o envio de documentos devem ser feitos até o quinto dia de cada mês, e as entrevistas com os estudantes serão realizadas dos dias 10 a 15, com previsão de recebimento do auxílio até o 10º dia do mês seguinte à inscrição.

Duração e Valor do Auxílio Emergencial

O auxílio emergencial tem a duração de três meses e pode ser prorrogado uma única vez em 2023 pelo mesmo período, mediante uma nova solicitação do estudante beneficiado e análise da pro-reitoria. O valor a ser recebido é semelhante aos dos demais recursos estudantis, porém a quantidade não deve exceder a 20 auxílios.

Auxílio Gás



Em síntese, o auxílio emergencial é um importante recurso para os estudantes da UFMS que estejam enfrentando dificuldades financeiras momentâneas. Se você se enquadra nesse perfil, não deixe de solicitar o benefício e garantir a continuidade dos seus estudos.