Inscrição já pode ser feita e você pode estar perdendo um GÁS GRATUITO! Confira

Na última sexta-feira (30), o Governo Federal concluiu oficialmente os pagamentos de junho do Auxílio-gás nacional. Estima-se que mais de 5 milhões de pessoas tenham recebido os pagamentos de R$ 109 em suas contas. Concluído este repasse, os usuários querem saber agora quando a próxima liberação será feita de fato.

O Governo Federal já tem uma resposta para esta pergunta. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, a ideia é retomar os pagamentos do Auxílio-gás nacional apenas a partir do próximo mês de agosto. Não há previsão de liberação do saldo para julho, de modo que estamos entrando em um hiato de tempo sem pagamentos do benefício.

Este período sem liberações ocorre porque o Auxílio-gás nacional é um programa de caráter bimestral, isto é, ele é pago sempre a cada dois meses. Em 2023, o Governo liberou o saldo nos meses de fevereiro, abril e junho. Neste mesmo ritmo, as próximas liberações acontecerão nos meses de agosto, outubro e dezembro deste ano. Assim, mais três repasses serão feitos até 2024.

Abaixo, você pode conferir as datas dos pagamentos de agosto do Auxílio-gás nacional.

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

Assim como ocorreu nos meses anteriores, os repasses do Auxílio-gás nacional deverão ser feitos nas mesmas datas do Bolsa Família. Os repasses ocorrem nos 10 últimos dias úteis do mês. Para saber o dia exato do seu recebimento, é necessário consultar o final do seu Número de Identificação Social (NIS).

Quem tem direito

Para ter direito ao Auxílio-gás nacional é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico do Governo Federal. Além disso, é importante ter uma renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 660.

O Ministério também indica que é importante que o cidadão resida com ao menos um integrante que faz parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A ideia é dar prioridade para este grupo no momento da seleção para os nomes do programa.



Vale lembrar também que o Governo Federal dá preferência no projeto de seleção para as pessoas que fazem parte do Bolsa Família. Mulheres que tenham sido vítimas de violência doméstica e que estão sob medidas protetivas também poderão ser selecionadas como prioridade.

A inscrição no Auxílio-gás

Mas afinal, o que é preciso fazer para ser selecionado para o Auxílio-gás nacional no mês de agosto? Em primeiro lugar, é importante lembrar que não há nenhum tipo de inscrição direta para o recebimento do programa social em questão. Mas há alguns pontos que o cidadão pode seguir para elevar as suas chances de seleção para o projeto.

Para as pessoas que já estão dentro do Auxílio-gás nacional, não é preciso se preocupar com nenhum tipo de renovação. O Governo segue pagando os saldos normalmente de maneira automática. Desde que o indivíduo siga dentro de todas as regras de permanência, ele poderá seguir recebendo o dinheiro do programa social normalmente em sua conta.

Para os cidadãos que nunca receberam o Auxílio-gás nacional, a dica é se inscrever o quanto antes dentro do sistema do Cadúnico. A inscrição ocorre em órgãos indicados pela prefeitura da sua cidade. Se você já está no Cadúnico, mas nunca recebeu o benefício, a dica é manter a lista atualizada com informações sempre verdadeiras, para ter mais chances de ser selecionado.