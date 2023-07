inscrições abertas com 148 vagas para nível médio

O concurso do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para nível médio foi publicado nesta segunda-feira, 24 de julho, por meio do Diário Oficial.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 24 de julho e 13 de agosto por meio do portal da banca, Instituto Selecon. A taxa de inscrição é R$ 30.

Vagas concurso do IBGE

Serão 148 vagas para Agente Censitário. Os salários são de R$ 3.100, para jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além da remuneração, os aprovados receberão os seguintes benefícios:

auxílio-alimentação,

auxílio-transporte,

auxílio pré-escolar,

férias

13º salário.

A duração do contrato com o IBGE será de um ano, com possibilidade de prorrogação, sendo prorrogados a cada 30 dias

Atribuições concurso do IBGE

O aprovado realizará as seguintes atividades:

tratar e incorporar de novos trackings urbanos coletados pelos supervisores/recenseadores, que eventualmente não tenham sido mapeados e transformá-los em novas faces de quadra;

atualizar e compatibilizar conflitos que ocorrem, entre o banco de dados do IBGE e as informações coletadas em campo, e nomenclatura de logradouros que sofrem alteração ao longo do tempo;

transformar as faces de quadra em eixos de logradouros, visando a integração topológica entre os arquivos de áreas urbanas e rurais;

implementar um arquivo único da malha de logradouros do país com os respectivos atributos de identificação e corrigindo eventuais falhas de integridade em relação a sua denominação, visando a divulgação de dados do universo do Censo Demográfico por logradouros;

utilizar imagens de satélite para corrigir, refinar e complementar a base de dados dos trajetos percorridos por recenseadores em áreas rurais, visando o mapeamento censitário completo das áreas rurais do país;

corrigir erros de deslocamentos provocados pelo GNSS (Global Navigation Satellite System) do DMC (Dispositivo Móvel de Coleta) com base em informações contidas no banco de dados;

georreferenciar estabelecimentos de saúde e ensino;

corrigir posicionamento de domicílios que eventualmente possam estar erroneamente posicionados no setor censitário adjacente, principalmente quando este se refere a outro município;

criação de faces de quadras para divulgação estatística;

definir localidades urbanas e rurais a partir de registros declarados nas entrevistas para divulgação estatística; integrar dados geoespaciais rurais e urbanos sobre quadras, eixos de logradouros, estabelecimentos de ensino e saúde, localidades, setores censitários etc., sob o ponto de vista lógico e topológico visando fornecer à sociedade um arquivo de mapa censitário do Brasil;

verificar em campo alguma informação que possa gerar incompatibilidade posicional ou topológica na base de dados geográficos em desenvolvimento;

coletar ou atualizar os nomes geográficos de dados geográficos que compõem a base de dados geoespaciais do IBGE, bem como informações sobre suas características;

assumir a responsabilidade pela segurança e uso de equipamentos eletrônicos (notebook, computador de mão, GPS, bateria, carregador, etc.) de sua área de trabalho, de acordo com o art. 11 da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, podendo, em alguns casos, ser responsabilizado civilmente conforme previsto no Código Civil.

Como serão as provas no concurso do IBGE?

As provas vão acontecer no dia 24 de setembro das 13h às 17h. As disciplinas cobradas serão:



Língua Portuguesa – 20

Matemática e Raciocínio Lógico – 15

Ética no Serviço Público – 05

Geografia – 20

Acesse o edital aqui

Concurso do IBGE para efetivos

O concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) é um dos mais aguardados até o momento.

O certame para efetivos não acontece há 8 anos. A lista foi disponibilizada no dia 18 de julho pela ministra da Gestão, Esther Dweck. A declaração oficial saiu no Diário Oficial no dia posterior, 19.

Vagas para médio

Sabe-se que o concurso IBGE vai ofertar 595 vagas de nível superior e 300 vagas para o nível médio. Os cargos efetivos do IBGE e incluso nesta oportunidade são:

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas; (275 vagas)

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas; (312 vagas)

Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas; (8 vagas)

Técnico em Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas. (300 vagas). Vale a pena lembrar que foram autorizadas 2.480 vagas para concursos federais de 20 órgãos e Ministérios. Anteriormente, foram autorizadas 6.909 vagas contemplando 40 órgãos entre novos concursos e provimentos de concursos já feitos. Salário concurso IBGE A remuneração varia a depender da escolaridade. Confira: Nível médio (ensino médio) Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas: 300 vagas. O salário inicial é de R$ 4.008,22 atualmente. Nível superior Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas: 312 vagas com salário inicial de R$ 9.252,43;

em Informações Geográficas e Estatísticas: 312 vagas com salário inicial de R$ 9.252,43; Analista em Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatística: 275 vagas com salário de R$ 9.252,43;

em Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatística: 275 vagas com salário de R$ 9.252,43; Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas: 8 vagas de R$ 10.234,07. Vale lembrar que os servidores ainda contarão com adicionais de titulação ou auxílio-alimentação de R$ 658,00, auxílio-saúde de R$ 321,00. Outros benefícios serão ofertados.