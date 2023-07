inscrições abertas com vagas para duas cidades em SC

O concurso Ceasa (Centrais de Abastecimento), em Santa Catarina, anuncia que as inscrições estão abertas para vagas em duas cidades do estado. As oportunidades são para médio, técnico e superior.

Os interessados poderão se inscrever até as 16h do dia 14 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos – FEPESE, banca organizadora do processo de seleção.

As taxas são:

R$ 100 para ensino médio;

R$ 120 para curso técnico; e

R$ 150 para formação superior.

Vagas concurso Ceasa

São 07 vagas com lotação nos municípios de São José/SC e Tubarão/SC. A contratação será CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas.

As vagas do concurso Ceasa para nível médio são de agente operacional administrativo II auxiliar administrativo (2 vagas em São José) e agente operacional técnico II orientador de marcado (2 em São José e 1 em Tubarão). Os salários são de R$ 2.375,35 para auxiliar administrativo e R$ 2.473,12 para orientador de mercado.

Já para nível superior, as oportunidades são para agente técnico de formação superior I contador (1 em São José). Neste caso é preciso ter graduação em Ciências Contábeis. Os salários são de 5.536,23.



Vale lembrar que quem possui ensino médio completo e curso técnico agrícola pode se inscrever para o cargo de agente operacional técnico III técnico agrícola (1 em Tubarão). O vencimento é de R$ 3.279,62.

Os aprovados do concurso Ceasa ainda terão direito a estes benefícios:

vale-alimentação no valor de R$ 643,28;

vale-transporte;

auxílio-creche/ babá;

plano de saúde por adesão com coparticipação do empregado.

Como serão as provas do concurso Ceasa?

O concurso terá apenas a fase objetiva com conteúdos gerais e específicos. Serão 55 questões divididas entre:

10 questões de língua portuguesa;

5 de raciocínio lógico;

5 de noções de informática; e

35 de conhecimentos específicos.

A fase objetiva está marcada para 17 de setembro.

Outros concursos em Santa Catarina

O concurso TRT SC (Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina – 12ª Região) vai sair em breve. O certame teve um avanço significativo.

Agora, a seleção possui banca. A empresa será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas do concurso. A escolhida foi a FCC- Fundação Carlos Chagas. Os esclarecimentos foram publicados no Diário Oficial desta sexta-feira, 14 de julho.

O concurso deve ofertar oportunidades para vários cargos e áreas, além disso, o concurso TRT SC deve disponibilizar oportunidades para a área de Tecnologia da Informação (TI) anteriormente previstas.

Cargos vagos concurso TRT SC

De acordo com estudos, há 213 cargos vagos divididos da seguinte forma:

Técnico Judiciário: 149 cargos vagos

149 cargos vagos Analista Judiciário: 64 cargos vagos

Confira os salários do concurso TRT SC:

Analista Judiciário:

Inicial: R$ 12.455,30

Final: R$ 18.701,52

Técnico Judiciário:

Inicial: R$ 7.591,37

Final: R$ 11.389,39

Além dos valores acima, os servidores ainda receberão benefícios:

Auxílio-alimentação: R$ 910,08

R$ 910,08 Assistência pré-escolar: R$ 719,62

R$ 719,62 Auxílio-transporte: R$ 712,12

R$ 712,12 Assistência médica e odontológica: R$ 215,00

R$ 215,00 Exames periódicos (A Coordenadoria de Saúde realiza os exames periódicos com equipe própria)

Requisitos e atribuições concurso TRT SC

Técnico Judiciário do TRT 12 – Área Administrativa (TJAA):

Requisitos: diploma de conclusão de curso de nível médio completo.

Prestar apoio técnico e administrativo pertinente às atribuições das unidades organizacionais;

Executar tarefas de apoio à atividade judiciária;

Arquivar documentos;

Efetuar tarefas relacionadas à movimentação e à guarda de processos e documentos;

Atender ao público interno e externo;

Classificar e autuar processos;

Realizar estudos, pesquisas e rotinas administrativas.

Analista Judiciário do TRT 12 – Área Administrativa (AJAA):

Requisitos: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior, inclusive Licenciatura Plena.

Realizar tarefas relacionadas à administração de recursos humanos, materiais, patrimoniais, orçamentários e financeiros, de desenvolvimento organizacional, licitações e contratos, contadoria e auditoria;

Emitir informações e pareceres;

Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar projetos pertinentes à área de atuação;

Elaborar e aplicar instrumentos de acompanhamento, avaliação, pesquisa, controle e divulgação referentes aos projetos desenvolvidos.

Analista Judiciário do TRT 12 – Área Judiciária (AJAJ):

Requisitos: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito.

Analisar petições e processos, confeccionar minutas de votos, emitir informações e pareceres;

Proceder a estudos e pesquisas na legislação, na jurisprudência e na doutrina pertinente para fundamentar a análise de processo e emissão de parecer;

Inserir, atualizar e consultar informações em base de dados; verificar prazos processuais;

Atender ao público interno e externo;

Redigir, digitar e conferir expedientes diversos.

Analista Judiciário do TRT 12 – Oficial de Justiça Avaliador Federal (OJAF):

Requisitos: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito.

Executar citações, notificações, intimações e demais ordens judiciais, certificando no mandado o ocorrido;

Executar penhoras, avaliações, arrematações, praças e hastas públicas, remissões, adjudicações, arrestos, sequestros, buscas e apreensões, lavrando no local o respectivo auto circunstanciado;

Redigir, digitar e conferir expedientes diversos

