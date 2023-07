inscrições abertas para 200 vagas

O curso EAD de Redação é uma excelente oportunidade para quem deseja aprimorar a escrita para a fase dissertativa dos vestibulares e concursos.

Por isso, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) – Campus Pouso Alegre anuncia que as inscrições estão abertas.

A carga horária do curso EAD de Redação é de 260 horas e é ministrado 100% de forma online. Vale lembrar que são 200 vagas.

O curso de Redação para Vestibulares e Concursos será realizado no período de 22 de agosto a 11 de dezembro de 2023. A data de término do curso pode ser antecipada ou prorrogada por motivos de força maior.

Só quem receberá o certificado serão estudantes que conseguirem alcançar 60% de aproveitamento. Para se inscrever é preciso seguir estes requisitos:

Ter, no mínimo, 16 anos;

Estar cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio, em qualquer de suas modalidades;

Ter CPF e comprovante de endereço.

Como se inscrever no curso EAD de Redação?

Os interessados poderão se inscrever até dia 15 de agosto, no endereço eletrônico: https://suap.ifsuldeminas.edu.br/inscricoesfic/efetuar_inscricao/665.

O comprovante chegará por meio do e-mail cadastrado pelo aluno. Vale lembra que aquele que não comparecer no curso nos 15 primeiros dias poderá ser desligado do curso e o candidato excedente será convocado. O nome dos aprovados serão inseridos neste link:



Confira o edital aqui

Cursos de graduação gratuito

A UFPI ( Universidade Federal do Piauí) anuncia que estão abertas as inscrições para 860 vagas em cursos de graduação gratuitos EaD.

As inscrições poderão ser realizadas online por meio deste link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7KdH_-xV5mfH2-jvmmYHCGbQwD7722MHHL9hX6fRtZDURBw/viewform. Não será cobrada taxa de inscrição e os cadastros poderão ser realizadas até o dia 03 de agosto. No momento de inscrição, o candidato precisa se atentar em preencher de acordo com as classes de concorrência: a) candidatos às ações afirmativas (para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas); e, neste caso, informar também sua renda familiar bruta (quando for igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo por pessoa); autodeclarar que é preto, pardo ou indígenas, se optar por autodeclarar essa condição; e, se é pessoa com deficiência;

b) ampla concorrência (para os demais candidatos que não cursaram o ensino médio integralmente em escola pública, ou, mesmo que atendendo esse requisito, não queiram optar por essa condição). Vagas cursos de graduação Confira as oportunidades de acordo com a tabela: POLO CURSO VAGAS OFERTADAS TOTAL AC* Ações Afirmativas (AA)** AA1 AA2 AA3 AA4 AA5 AA6 AA7 AA8 Água Branca Licenciatura em Química 25 2 8 1 8 1 2 1 2 50 Altos Bacharelado em Sistemas de Informação 15 2 4 1 4 1 1 1 1 30 Avelino Lopes Bacharelado em Sistemas de Informação 15 2 4 1 4 1 1 1 1 30 Bom Jesus Licenciatura em Computação 15 2 4 1 4 1 1 1 1 30 Bacharelado em Turismo 25 2 8 1 8 1 2 1 2 50 Castelo do Piauí Licenciatura em Física 15 2 4 1 4 1 1 1 1 30 Bacharelado em Turismo 15 2 4 1 4 1 1 1 1 30 Esperantina Bacharelado em Turismo 25 2 8 1 8 1 2 1 2 50 Floriano Licenciatura em Computação 15 2 4 1 4 1 1 1 1 30 Fronteiras Bacharelado em Sistemas de Informação 15 2 4 1 4 1 1 1 1 30 Licenciatura em Física 25 2 8 1 8 1 2 1 2 50 Itainópolis Licenciatura em Computação 15 2 4 1 4 1 1 1 1 30 Jaicós Bacharelado em Sistemas de Informação 15 2 4 1 4 1 1 1 1 30 Luís Correia Licenciatura em Computação 15 2 4 1 4 1 1 1 1 30 Licenciatura em Química 25 2 8 1 8 1 2 1 2 50 Bacharelado em Turismo 15 2 4 1 4 1 1 1 1 30 Luzilândia Licenciatura em Química 15 2 4 1 4 1 1 1 1 30 Oeiras Bacharelado em Turismo 15 2 4 1 4 1 1 1 1 30 Redenção Licenciatura em Física 25 2 8 1 8 1 2 1 2 50 Regeneração Licenciatura em Química 25 2 8 1 8 1 2 1 2 50 Simplício Mendes Licenciatura em Química 15 2 4 1 4 1 1 1 1 30 Teresina Licenciatura em Computação 15 2 4 1 4 1 1 1 1 30 Valença Bacharelado em Sistemas de Informação 15 2 4 1 4 1 1 1 1 30 Licenciatura em Física 15 2 4 1 4 1 1 1 1 30 TOTAL 860

Como será a avaliação nestes cursos de graduação?



Os casos de empate na Classificação Final, em cada segmento de candidatos (das ações afirmativas e da ampla

concorrência), serão resolvidos pelos seguintes critérios de prioridade:

1º) Maior nota em Língua Portuguesa;

2º) Maior nota em Matemática;

A avaliação se dará por meio de classificação de notas , levando em conta os seguintes pontos: média aritmética simples obtida nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.