inscrições abertas para 233 vagas

O concurso CORE PA (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Pará) anuncia que as inscrições estão abertas para médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 17 de agosto, às 16h. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.institutoconsulplan.org.br. As taxas estão no valor de:

R$ 77,07 (assistente administrativo e fiscal);

R$ 96,03 (assistente jurídico).

Vagas concurso CORE PA

São 233 vagas do concurso CORE PA para diversos cargos. Desse total, 03 são imediatas e 230 vagas para formação de cadastro.

As opções de nível médio são para assistente administrativo (1 posto + 100 CR) e fiscal (1 + 100 CR), com salários de R$ 1.651 e R$ 2.210, respectivamente. Já para nível superior, as vagas são para assistente jurídico (1 + 30 CR). Para concorrer o candidato precisa ter curso superior em direito e registro ativo na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). A remuneração é de R$ 3.577.

Além das remunerações, os aprovados ainda receberão auxílio-alimentação de R$ 874,72 por mês, vale-transporte, assistência-saúde e plano de carreira. A carga horária é de 40 horas semanais.

Como serão as provas do concurso CORE PA ?



Você também pode gostar:

O concurso contará com prova objetiva e discursiva, sendo esta última somente para assistente jurídico. A fase objetiva vai contar com as seguintes disciplinas:

língua portuguesa;

raciocínio lógico-matemático;

conhecimentos específicos.

Clique aqui e acesse o edital completo

Outros concursos CORE

O concurso CORE ES (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Espírito Santo) anuncia edital com vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para médio e superior. Os interessados poderão se inscrever até as 16h do dia 17 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Consulplan, organizador do processo de seleção.

A taxa varia a depender do cargo sendo: R$ 77,07 para ensino médio e R$ 96,03 para nível superior

Vagas concurso CORE ES

São 98 vagas para médio e superior divididas da seguinte forma:

66 são destinadas aos seguintes cargos de ensino médio completo: assistente administrativo (5 vagas + 30 CR) e fiscal (1 + 30 CR).

Neste caso, os candidatos além do certificado precisam ter CNH – B. A remuneração inicial é de R$ 2.705,47.

As oportunidades para nível superior são:

32 vagas são para o posto de assistente jurídico (2 + 30 CR)

É preciso ter certificado em direito e ser inscrito na OAB. Os aprovados receberão o salário de R$ 5.510,21. Além dos salários citados, estarão inclusos os seguintes benefícios: vale-refeição no valor de R$ 58,08 por dia trabalhado, vale-transporte e plano de carreira.

Como serão as provas do concurso CORE ES?

As provas serão aplicadas em 01 de outubro na cidade de Vitória do Espírito Santo. Serão 40 questões, porém, as disciplinas divergem de acordo com a escolaridade. Para nível médio serão:

10 questões de língua portuguesa;

5 de raciocínio lógico-matemático;

10 de noções de direito constitucional e administrativo; e

15 de conhecimentos do cargo.

Para superior serão:

10 questões de língua portuguesa;

5 de raciocínio lógico matemático;

5 de legislação; e

20 de conhecimentos do cargo.

O assistente jurídico ainda realizará uma prova discursiva.

Confira o EDITAL na íntegra.

Outros concursos de Conselho

O concurso Coren RS (Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul ) está na praça. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 2 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação La Salle, banca organizadora do processo de seleção.

Vagas concurso Coren RS

Ao todo são 10 vagas mais formação de cadastro reserva para os seguintes cargos:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Assistente – Área Administrativa (nível médio) 9+CR R$ 3.368,42 Assistente – Área de Atendimento e Cobrança (nível médio) CR R$ 2.526,31 Assistente Técnico – Área Fiscalização (curso Técnico) 1+CR R$ 4.118,48 Assistente Técnico – Área de TI (curso Técnico) CR R$ 4.118,48 Analista – Área Comunicação Social – Jornalismo (nível superior) CR R$ 8.772,86 Analista – Área Comunicação Social – Relações Públicas (nível superior) CR R$ 8.772,86 Analista – Área Finanças, Contabilidade e Controladoria (nível superior) CR R$ 8.772,86 Analista – Área Recursos Humanos (nível superior) CR R$ 8.772,86 Analista – Área TI (nível superior) CR R$ 8.772,86 Analista – Área Jurídica (nível superior) CR R$ 8.772,86 Analista – Área Fiscalização (nível superior) CR R$ 8.772,86

Como serão as provas do concurso Coren RS?

A fase objetiva está marcada para 03 de setembro. Além disso, o concurso informa que vai contar com outras etapas, sendo elas:

Prova discursiva (nível superior) – eliminatório e classificatório;

Prova de Títulos (nível superior) – classificatório.

As provas objetivas vão acontecer nas seguintes cidades:

Passo Fundo,

Santa Rosa,

Caxias do Sul,

Pelotas,

Santa Cruz do Sul,

Santa Maria,

Uruguaiana e

Porto Alegre.

Os candidatos responderão questões de conhecimentos gerais e específicos. Ao todo serão 40 questões