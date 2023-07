Inscrições abertas para o concurso CRT RJ

Estão abertas as inscrições do concurso CRT RJ (Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado do Rio de Janeiro).

As vagas são para os níveis médio e técnico. Os interessados poderão se inscrever até o dia 21 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Avalia, organizador do processo. A taxa de inscrição é R$ 65.

Cargos do concurso CRT RJ

O concurso oferta ao todo 18 vagas mais formação de cadastro reserva. Vale lembrar que duas são reservadas a pessoas com deficiência e três para os negros. A contratação se dará pelo regime CLT.

Sobre a distribuição, seis são para o cargo de agente de registro, que requer escolaridade mínima de ensino médio completo e recebe o salário inicial de R$ 2.600.

As outras 12 vagas são destinadas à carreira de agente de fiscalização técnico industrial, destinadas para curso técnico em técnico industrial, registro no órgão de classe e carteira nacional de habilitação na categoria “B”. O vencimento é de R$ 3.600.

Como serão as provas do concurso CRT RJ ?

As provas estão previstas para 17 de setembro. Os candidatos serão avaliados por meio de fase objetiva e redação. Na fase objetiva, as disciplinas são:



10 questões de língua portuguesa;

10 de raciocínio lógico e matemático;

10 de noções de informática;

5 de legislação e ética na administração pública;

5 de atualidades; e

30 de conhecimentos específicos.

Ja na fase dissertativa, redação, o texto do concurso CRT RJ deverá conter entre 15 e 30 linhas, apresentando valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma, os aspectos axiológicos ou cognitivos para esse tipo de produção textual.

Conteúdo programático

Confira os conteúdos programáticos:

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação de texto. 2. Ortografia; Acentuação gráfica; Divisão silábica; fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais; dígrafos. 3. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. 4. Tempos simples e compostos dos verbos; Formação de palavras. 5. Elementos de comunicação. 6. Sintaxe. 7. Período simples (termos essenciais e acessórios) e período composto por coordenação e subordinação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; sintaxe de colocação pronominal. 8. Emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto. 9. Elementos de coesão. 10. Função textual dos vocábulos. 11. Figuras de linguagem. 12. Figuras de sintaxe. 13. Noções de semântica.

Raciocínio Lógico e Matemático: 1. Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos). Operações, propriedades e aplicações (soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). 2. Razão e Proporção. 3. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. 4. Regra de três simples e composta. 5. Sistema monetário brasileiro. 6. Porcentagem. 7. Juros simples e compostos. 8. Equações e inequações. 9. Sequências. 10. Progressões aritméticas e geométricas. 11. Análise combinatória. 12. Arranjos e permutações. 13. Princípios de contagem e Probabilidade. 14. Resolução de situações problemas. 15. Sistemas de medidas. 16. Cálculo de áreas e volumes. 17. Compreensão de estruturas lógicas. 18. Lógica de argumentação (analogias, inferências, deduções e conclusões). 19. Diagramas lógicos. Noções de Informática: 1. Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). 2. Ambientes operacionais:

Windows Pro 11. Processador de texto (Word e BrOffice Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice Calc). 3. Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

Legislação e Ética na Administração Pública: 1. Ética e função pública. 2. Ética no Setor Público. 3. Lei nº8.429/1992 e suas alterações. 4. Lei nº 9.784/1999 e suas alterações (processo administrativo). 5. Acesso à informação: Lei nº 12.527/2011; e Decreto nº 7.724/2012. 6. Decreto nº 9.830/2019. 7. Lei nº 13.709/2018 LGPD. 8. Decreto nº 10.024/2019. Atualidades: 1. Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como recursos hídricos, segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia.

