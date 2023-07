inscrições abertas para quase 20 mil vagas e diversos cargos

O concurso SEE MG ( Secretaria de Educação em Minas Gerais) foi liberado e as inscrições iniciam nesta segunda-feira, 31 de julho.

Os interessados poderão se inscrever até 29 de agosto, às 16h. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.conhecimento.fgv.br. As taxas custam R$ 38 (ensino médio) e R$ 43 (curso superior).

As oportunidades são para nível médio e superior. Ao todo são 19.878 vagas divididas nos seguintes cargos:

As provas deverão acontecer em dias diferentes, a depender do cargo. Dias 22 (para professor de educação básica, supervisor pedagógico/orientador educacional e inspetor escolar) e 29 (para as demais carreiras).

A fase objetiva deverão solucionar 50 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e específicos. A prova terá a fase dissertativa argumentativa com 15 até 30 linhas.

Haverá também análise de títulos para os concorrentes aos cargos de nível superior, com entrega dos documentos em período a ser oportunamente informado. Serão considerados:

Edital completo

Mais um concurso em Minas Gerais. Dessa vez, a Câmara Municipal de Tiradentes anuncia certame para nível fundamental no legislativo municipal.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto IBDO de Gestão e Projetos.

Vagas concurso MG

Ao todo serão duas vagas para auxiliar de serviços gerais (nível fundamental). O salário inicial oferecido é de R$ 1.320, para jornada de trabalho de 25 horas semanais.

Entre as atribuições do cargo estão:

zelar pela limpeza externa do prédio da câmara municipal, inclusive manutenção dos jardins; zelar pela limpeza interna do prédio da câmara, incluindo a limpeza, conservação e pequenas manutenções; servir café durante as sessões plenárias ordinárias e extraordinárias da câmara; e exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.

Requisitos concurso MG

Os requisitos básicos são:

I- Possuir nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto Federal nº 70.436, de 18/04/1972 e art. 12, § 1º c/c art. 37, inciso I da Constituição da República.

II – Ter completado 18 (dezoito) anos de idade.

III – Estar plenamente no gozo de seus direitos políticos.

IV – Estar em dia com suas obrigações militares.

V – Não possuir antecedentes criminais, especialmente sentença criminal condenatória transitada em julgado.

VI – Gozar de boa saúde física, mental e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das funções que lhe serão atribuídas.

VII – Possuir habilitação profissional e técnica para o exercício da função, quando for o caso.

Como serão as provas do concurso MG?

O certame informa que serão duas fases. Além da prova objetiva, os candidatos serão submetidos à fase prática. O exame vai acontecer no dia 17 de setembro de 2023.

Sobre a prova objetiva, serão 30 questões divididas da seguinte forma:

10 questões de língua portuguesa;

10 de conhecimentos gerais;

5 de raciocínio lógico-matemático; e

5 de legislação municipal.

Na fase prática serão avaliados os conhecimentos e a habilidade do candidato na execução dos trabalhos específicos do cargo.

Poderá ser exigido do candidato a demonstração de que tem o conhecimento em Noções de limpeza, organização, e conhecimento de equipamentos, materiais de limpeza usados para o exercício da função e matérias correlacionados a área. A indicação/escolha das tarefas a serem realizadas se dará de forma discricionária por profissional competente.

O tempo de realização é de 10 minutos.