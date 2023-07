inscrições abertas para técnico e analista

O concurso TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) anuncia que as inscrições estão abertas para técnico e analista.

Os interessados poderão se inscrever pelo site www.vunesp.com.br. As taxas custam R$ 105 (técnico) e R$ 115 (analista). Já os pedidos de gratuidade poderão ser solicitados até o dia 13 de julho, pelo portal da banca.

Vagas concurso TRF3

São 21 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para os os estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, área de atuação do órgão. Confira a tabela de oportunidades:

técnico judiciário — agente da Polícia Judicial (2 postos + CR);

técnico judiciário — enfermagem (1 + CR);

técnico judiciário — edificações (1);

técnico judiciário — informática (1 + CR);

técnico judiciário — segurança do trabalho (1);

analista judiciário — área administrativa (1 + CR);

analista judiciário — arquitetura (1 + CR);

analista judiciário — arquivologia (1);

analista judiciário — contadoria (1 + CR);

analista judiciário — enfermagem (CR);

analista judiciário — engenharia civil (1);

analista judiciário — engenharia elétrica (1 + CR);

analista judiciário — engenharia mecânica (1);

analista judiciário — estatística (CR);

analista judiciário — informática (CR);

analista judiciário — medicina/clínica geral (1);

analista judiciário — medicina do trabalho (2);

analista judiciário — psiquiatria (1);

analista judiciário — psicologia (2 + CR);

analista judiciário — serviço social (1 + CR);

analista judiciário — oficial de Justiça avaliador federal (1 + CR);

analista judiciário — área judiciária (CR).

Como serão as provas do concurso TRF3?

O edital informa que a fase objetiva e discursiva deverão ser realizadas no dia 8 de outubro em São Paulo e Campo Grande.

a) MANHÃ – cargos de Técnico Judiciário – todas as Áreas/Especialidades;

b) TARDE – cargos de Analista Judiciário – todas as Áreas/Especialidades



A fase objetiva contará com conhecimentos gerais e específicos, de acordo com o cargo escolhido. A prova objetiva do concurso TRF3 será composta de questões de múltipla escolha com 5 (cinco) alternativas, sendo apenas uma alternativa correta, e será elaborada de acordo com o conteúdo programático.

A prova objetiva terá a duração de 4h30min e será realizada simultaneamente com a prova discursiva.

Fase discursiva concurso TRF3

A prova discursiva – estudo de caso – de caráter eliminatório e classificatório – visa avaliar os conhecimentos necessários ao desempenho pleno das atribuições do candidato ao respectivo cargo público, além de considerar sua capacidade de leitura, de interpretação e de escrita, na forma culta da língua portuguesa.

Já a prova discursiva – redação – de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar as habilidades de escrita do candidato. Para o cargo de Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial, a prova discursiva será composta de 1 (uma) redação.

Para os demais cargos, a prova discursiva será composta de 2 (duas) questões – estudo de caso. As questões serão relacionadas ao conteúdo programático (Conhecimentos Específicos), com estreita correlação à atribuição do cargo público.

Será atribuída nota 0 (zero) à prova discursiva – redação que:

a) fugir ao tema e/ou gênero propostos;

b) apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato;

c) estiver em branco;

d) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e/ou palavras soltas);

e) for escrita em outra língua que não a portuguesa;

f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;

g) apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal;

h) apresentar 7 (sete) linhas ou menos (sem contar o título);

i) apresentar menos de 8 (oito) linhas autorais (não copiadas da prova, dos textos de apoio, de modelos prontos de redação ou de outras fontes) contínuas e/ou for composta predominantemente por cópia de trechos da coletânea ou de quaisquer outras partes da prova e/ou por reproduções (plágio) de textos divulgados em mídias digitais (sobretudo internet) ou impressas;

j) for idêntica ou muito semelhante a outra(s) redação(ões) deste Concurso Público ou de outro(s);

k) apresentar formas propositais de anulação, como impropérios, trechos jocosos ou a recusa explícita em cumprir o tema proposto.

