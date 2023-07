inscrições abertas para técnicos administrativos

O concurso UEPB (Universidade Estadual da Paraíba) anuncia edital para técnicos administrativos e informa que as inscrições estão abertas.

As oportunidades são para níveis médio e superior. Os interessados no concurso UEPB poderão se inscrever por meio do site oficial até às 23h59min do dia 13 de agosto de 2023. A taxa de inscrição depende da carreira escolhida, sendo:

Nível médio/técnico R$ 95,00

Nível Superior R$ 115,00

Vagas concurso UEPB

São 22 vagas para técnicos administrativos nas seguintes especialidades:

Para Nível médio/técnico há vagas para:

Desenhista Projetista (2)

Técnico em Informática – Instalação e Manutenção (4)

Técnico em Informática – Programador (8)

Já de nível superior as chances do concurso UEPB são:

Advogado (1)

Arquiteto (1)

Analista de Sistemas – Banco de Dados (1)

Analista de Sistemas – Desenvolvimento de Sites e Sistemas (1)

Analista de Sistemas – Redes (2)

Engenheiro Eletricista (1)

Farmacêutico Industrial (1)

Como serão as provas do concurso UEPB?



As provas objetivas deverão acontecer no dia 17 de setembro e serão aplicadas para todos os cargos. O certame ainda vai aplicar estas etapas:

Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Analista de Sistemas – Banco de Dados, Analista de Sistemas – Desenvolvimento de Sites e Sistemas, Analista de Sistemas – Redes, Farmacêutico Industrial, Técnico em Informática – Instalação e Manutenção e Técnico em Informática – Programador;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de Advogado e Farmacêutico.

Os resultados estão marcados para o dia 31 de outubro.

Acesse o edital completo aqui

Concurso para técnico administrativo

O concurso UESPI (Universidade Estadual do Piauí) oferta inscrições com 160 vagas para diversos cargos. Os salários podem chegar a quase R$ 6 mil.

Os interessados poderão se inscrever no site da banca NUCEPE, mas atente-se aos prazos e taxas:

02 de junho a 03 de julho, para Professor – R$ 200,00

20 de junho a 28 de julho, para Técnico Administrativo – R$ 100,00

Vagas concurso UESPI

Ao todo são 160 vagas. Confira a tabela:

Professor:

Cargos Vagas Salários 20h Salários 40h Professor Assistente (Especialista) 60 R$ 1.954,43 a R$ 2.931,64 R$ 3.908,86 a R$ 5.863,30 Professor Especialista (Mestre) 25 R$ 1.954,43 a R$ 2.931,64 R$ 3.908,86 a R$ 5.863,30

Técnico Administrativo:

Cargos Vagas Salários Analista de Gestão Administrativa Universitária – Nível superior 30 R$ 4.291,54 Assistente de Gestão Administrativa Universitária – Apoio Administrativo 40 R$ 1.662,97 Assistente de Gestão Administrativa Universitária – Atividade Especializada 04 R$ 1.882,97

Atribuições concurso UESPI

Confira as funções de cada cargo:

Professor Auxiliar: exercer atividades de ensino, pesquisa ou extensão, em caráter coletivo ou individual; selecionar e orientar monitores; e orientar monografia de graduação;

Professor Assistente: além das atribuições previstas para o Professor Auxiliar, cabe ao Professor Assistente exercer atividades de ensino na graduação e em cursos de pós-graduação lato sensu; elaborar projetos de pesquisa ou colaborar e coordenar projetos de extensão; orientar alunos de pós-graduação lato sensu e bolsistas de iniciação científica, aperfeiçoamento; e participar de banca de concurso público para professor;

Professor Adjunto: além das atribuições previstas para Professor Assistente, cabe ao Professor Adjunto, no mínimo, exercer atividades de ensino de graduação e em curso de pós-graduação stricto sensu; coordenar projetos de pesquisa e orientar alunos de pós-graduação stricto sensu. Além das atribuições previstas, também incumbe aos docentes lotados em cursos da Área da Saúde atuar nos estágios supervisionados, nos internatos e na Residência Médica.

Agente Técnico – o desempenho de atividade de caráter técnico-administrativo, de nível intermediário, em conformidade com habilidades específicas, concernentes ao exercício das competências constitucionais e legais da Administração Pública e à execução de políticas públicas setoriais.

Como serão as provas do concurso UESPI?

As provas objetivas vão acontecer em datas diferentes. Para professor, a avaliação vai acontecer no dia 30 de julho e técnico administrativo no dia 17 de setembro.

Fase objetiva do técnico administrativo

Serão cobradas 60 questões sobre conhecimentos básicos e específicos. A Prova Escrita Dissertativa constará de uma redação em tema de ordem política, social ou cultural. A proposta apresentada terá como base texto ou fragmento deles, que servirão como subsídios para uma reflexão escrita sobre o tema proposto.

Clique aqui e acesse o edital para técnico administrativo