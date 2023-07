inscrições abertas para Vestibular 2024

A Uni-FACEF, Centro Universitário Municipal de Franca, é uma instituição de ensino superior pública brasileira com sede em Franca, estado de São Paulo.

Se você quer estudar no centro universitário, então está com sorte: as inscrições para a edição 2024 do Vestibular da Uni-FACEF estão abertas.

Dessa forma, para que você consiga participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo sobre o Vestibular 2024 da Uni-FACEF, incluindo as principais datas e funcionamento da seleção. Vamos conferir!

Vestibular 2024 da Uni-FACEF: inscrições já estão abertas

As inscrições para o Vestibular 2024 da Uni-FACEF estão abertas desde o dia 21 de junho de 2023. Dentre os cursos oferecidos, podemos citar Medicina.

O prazo para inscrições termina no dia 05 de setembro de 2023. Todos os candidatos deverão se inscrever exclusivamente de forma online através do formulário eletrônico disponível na página dedicada ao vestibular no site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do processo seletivo da Uni-FACEF.

Conforme as informações presentes no edital do vestibular, poderão participar do processo seletivo da Uni-FACEF os candidatos que concluíram o ensino médio, que estiverem cursando o último período do ensino médio ou equivalente ou que forem portadores de diploma de curso superior. Dessa forma, os candidatos considerados “treineiros” não poderão participar da seleção.

Vestibular 2024 da Uni-FACEF: taxa de inscrição

Os candidatos que quiserem participar do vestibular da Uni-FACEF deverão pagar uma taxa de inscrição. Porém, o valor a ser pago varia conforme o curso escolhido pelo candidato.

A taxa de inscrição para todos os cursos, exceto Medicina, é de R$ 70,00. Para o curso de Medicina, porém, a taxa varia conforme a data do pagamento:



De 21 de junho a 11 de julho: R$ 250,00 ;

De 12 de julho a 08 de agosto: R$ 280,00 ;

De 09 de agosto a 05 de setembro: R$ 300,00.

O pagamento deverá ser efetuado via boleto bancário.

Vestibular 2024 da Uni-FACEF: provas

O Vestibular 2024 da Uni-FACEF prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos. O exame irá acontecer no dia 1º de outubro de 2023, das 14h às 19h, no campus da Uni-FACEF em Franca.

A prova será realizada em fase única e dividida em duas partes:

Prova de Conhecimentos Gerais: 80 questões de múltipla escolha (objetivas), abordando as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática. Exame com valor máximo de 80 pontos.

Prova de Redação em Língua Portuguesa: exame de caráter eliminatório, com valor máximo de 20 pontos.

A nota final dos candidatos será calculada com base na soma das pontuações obtidas na prova de conhecimentos gerais e na prova de redação. Segundo as informações presentes no edital, serão consideradas somente as notas finais dos candidatos que tenham realizado todas as provas e obtido nota superior a zero nas duas provas (conhecimentos gerais e redação).

Vestibular 2024 da Uni-FACEF: oferta de vagas

Por meio do Vestibular 2024, a Uni-FACEF está oferecendo vagas para cursos variados ministrados na unidade da instituição na cidade de Franca, São Paulo. Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre de 2024.

Dentre os cursos oferecidos, podemos destacar Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Publicidade e Propaganda, Enfermagem, Letras, Engenharia de Produção, Matemática e outros.

A Uni-FACEF também irá oferecer 84 vagas para o curso de graduação em Medicina.

Vestibular 2024 da Uni-FACEF: divulgação dos resultados

O resultado final do Vestibular 2024 da Uni-FACEF será divulgado a partir das 15h do dia 27 de outubro A primeira chamada estará disponível no site da Fundação Vunesp e também no site da UNI-FACEF.

Os candidatos aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 30 de outubro e 07 de novembro de 2023, conforme indicado pelo edital do vestibular.

Para mais informações sobre o Vestibular 2024 da Uni-FACEF, acesse o edital do processo seletivo.