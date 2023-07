inscrições abertas para Vestibular de Medicina 2024

A Unifimes, Centro Universitário de Mineiros, é uma instituição de ensino superior privada com sedes no estado de Goiás.

A instituição oferece diversos cursos de graduação, mas um de seus maiores destaques é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos.

Se você quer estudar Medicina nessa faculdade, então está com sorte: as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da Unifimes já estão abertas.

Assim, para que você possa fazer a sua inscrição para participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Unifimes. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Unifimes: funcionamento da seleção

O Vestibular de Medicina 2024 da Unifimes irá selecionar os candidatos por meio de duas modalidades diferentes: prova presencial ou uso da nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Vestibular de Medicina Unifimes: inscrições já estão abertas

Conforme o anúncio oficial realizado pela Fundação Vunesp, responsável pela realização dos processos seletivos da Unifimes, as inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da instituição já começaram.



As inscrições estão abertas desde o dia 10 de julho e todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 14 de setembro.

Os interessados deverão poderão ser somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível na página do Vestibular da Unifimes no site da Vunesp.

De acordo com as informações presentes no edital do Vestibular da Unifimes, os candidatos que quiserem concorrer por meio das duas formas de ingresso deverão fazer duas inscrições, sendo uma para cada modalidade.

Vestibular de Medicina Unifimes: taxa de inscrição

Todos os estudantes que quiserem participar do Vestibular de Medicina da Unifimes deverão pagar uma taxa de inscrição. Porém, o valor a ser pago irá depender da modalidade escolhida pelo candidato:

Prova presencial: R$ 450,00;

Uso da nota do ENEM: R$ 320,00.

O pagamento deverá ser efetuado somente via boleto bancário emitido no ato da inscrição até o dia 15 de setembro.

Após dois dias do pagamento, os candidatos poderão obter a confirmação sobre a efetivação de suas inscrições no site da Fundação Vunesp.

Vestibular de Medicina Unifimes: uso da nota do ENEM

Os candidatos que optarem por utilizar a nota do ENEM não precisarão fazer nenhum tipo de prova e poderão apresentar as pontuações obtidas nas edições de 2019, 2020, 2021 ou 2022.

No momento da inscrição, os candidatos deverão indicar o próprio CPF para que a Unifimes possa consultar as notas do ENEM.

Vestibular de Medicina Unifimes: prova presencial

Os estudantes que optarem pela modalidade “prova presencial” deverão realizar um exame em fase única. A prova será aplicada no dia 08 de outubro, das 14 às 19 horas, na cidade de Trindade, Goiás.

Os candidatos poderão consultar o local e a sala de realização das provas no site da Fundação Vunesp a partir de 29 de setembro.

O exame será constituído por 2 provas. Veja a distribuição das provas a seguir:

Prova 1: 8 questões dissertativas, distribuídas entre as disciplinas de Química e Biologia (4 questões de cada matéria);

Prova 2: 40 questões objetivas, sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 10 de Matemática, 05 de Geografia, 05 de História, 05 de Língua Inglesa e 05 de Física.

Os candidatos também deverão escrever uma redação em língua portuguesa com base na proposta apresentada. A pontuação total de todas as provas será de 100 pontos.

Vestibular de Medicina Unifimes: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a Unifimes está oferecendo 75 vagas para o curso de Medicina ministrado no campus de Trindade, Goiás.

Do total de vagas, 65 serão direcionadas para ingresso via prova presencial e as outras 10 vagas serão destinadas aos candidatos que optarem por usar a nota do ENEM.

Acesse o edital do Vestibular da Unifimes para mais informações sobre o processo seletivo.