inscrições abertas; salários acima de R$ 20 mil!

O concurso Diplomata está na praça. Dessa vez, o Instituto Rio Branco anuncia que as inscrições estão abertas para edital com total de 50 vagas. As oportunidades ofertam excelentes salários.

Os interessados poderão se inscrever até às 22h de 3 de agosto (horário de Brasília). Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.iades.com.br. A taxa custa R$ 229.

A isenção poderá ser solicitada pelos seguintes grupos:

Aqueles que fazem parte de família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do governo federal; ou

São doadoras de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O pedido ficará aberto até o dia 13 de julho.

Vagas concurso Diplomata

Como mencionado, são 50 vagas, sendo 37 oportunidades para ampla concorrência, 10 reservadas a candidatos autodeclarados negros e 3 destinadas a pessoas com deficiência.

O requisito principal é escolaridade. Para se inscrever, é preciso ter nível superior em qualquer nível de escolaridade e receberão treinamento para trabalhar em unidades do Ministério das Relações Exteriores (MRE) no Brasil e também fora do país.

O início da carreira diplomática começa com o cargo de terceiro-secretário. Na carreira, a posição máxima que pode ser alcançada é a de ministro de primeira classe (embaixador). O tempo de alcance é 20 anos. O salário é de R$ 20.926,98

Como serão as provas do concurso Diplomata ?



A fase objetiva do concurso Diplomata será marcada para 27 de agosto em todas as capitais do país. Ao todo serão 73 questões sobre os seguintes conteúdos:

língua portuguesa;

língua inglesa;

história do Brasil;

história mundial;

política internacional;

geografia;

economia;

direito.

O concurso vai conter outras fases. A segunda será nos dias 16 e 17 de setembro e contará com avaliações escritas de língua portuguesa e língua inglesa.

A terceira e última etapa também consistirá em provas escritas. Veja a seguir os prazos estabelecidos:

27 de outubro (história do Brasil e geografia);

28 de outubro (política internacional e economia);

29 de outubro (direito e línguas espanhola e francesa).

O edital informa que a segunda e a terceira fase somente acontecerão nas capitais em que houver aprovados. A divulgação do resultado final está prevista para 29 de novembro.

Datas importantes do concurso Diplomata

Veja o cronograma com datas importantes do edital do concurso Diplomata:

Publicação do edital: 29 de junho

Inscrições: de 6 de julho a 3 de agosto

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: até 13 de julho

Pagamento da taxa de inscrição: até 4 de agosto

Aplicação da prova objetiva: 27 de agosto

Divulgação do gabarito: 27 de agosto

Interposição de recursos contra o gabarito: de 28 a 29 de agosto

Aplicação das provas escritas da segunda fase: 16 e 17 de setembro

Aplicação das provas escritas da terceira fase: 27, 28 e 29 de outubro

Divulgação do resultado final: 29 de novembro

Confira o edital completo.

Concursos federais

Mais uma vitória para os concurseiros que aguardam ansiosamente pelos concursos federais. Na sexta-feira, 16 de junho, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, falou sobre os certames autorizados.

O anúncio se deu durante entrevista coletiva, na qual destacou o quantitativo de oportunidades e ministérios. Ao todo, foram autorizadas, 4.436 vagas divididas em 20 órgãos.

Lista

Os órgãos que foram contemplados até o momento são:

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal; INMET: 800 vagas para Analista e Tecnologista; INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro; MEC: 220 vagas para Técnico; INEP: 50 vagas para Pesquisador; CAPES: 50 vagas para Analista; FNDE: 100 vagas para Especialista; ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento opcional); MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria; INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista; INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador; DNIT: 100 vagas para Analista; ANM: 24 vagas para Especialista; MME: 30 vagas para Administrador; Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista; Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista; AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho; CNPQ: 50 vagas para Analista; CENSIPAM: 50 vagas para Analista; MS: 200 vagas para Tecnologista; FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.



