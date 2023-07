inscrições começam hoje; 63 vagas para analistas com salários de R$ 10,2 mil

Começa nesta segunda-feira o período de inscrições para o concurso da Universidade de São Paulo (USP).

O certame oferece vagas para candidatos que possuam nível superior completo em qualquer área de formação para o cargo de analistas para assuntos administrativos.

O concurso foi reaberto após suspensão por não atender a exigência da Lei Federal que obriga a reserva de vagas para candidatos negros, pardos e indígenas

As vagas estão distribuídas por diversas cidades do estado.

A banca responsável pela organização do concurso é a Fuvest.

Vagas e salários Concurso USP

A USP oferece, por meio de concurso público, 63 vagas destinadas a profissionais com nível superior completo para atuar no cargo de Analista para Assuntos Administrativos.

As vagas são para os seguintes campis:

Bauru – 02 vagas;

Lorena – 02 vagas;

Piracicaba – 03 vagas;

Pirassununga – 02 vagas;

Ribeirão Preto – 07 vagas;

São Carlos – 06 vagas;

São Paulo – 41 vagas;

O salário oferecido para o cargo é de R$ 10.231,05 para uma jornada de 40 horas semanais.



Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar formação em nível superior em qualquer área, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Os candidatos devem possuir ainda conhecimentos em informática e nível intermediário em língua estrangeira.

Atribuições de cargo – Analista para Assuntos Administrativos

Realizar levantamento de informações, dados e legislações pertinentes, estudos e análises específicos das áreas de atuação, para aumentar a eficácia organizacional, dentro dos limites legais, regulamentos e das políticas internas da Universidade. Elaborar e revisar textos técnicos, oficiais etc;

Manter fluxo de informações com outras áreas relacionadas a sua, para assegurar o cumprimento normal das rotinas de trabalho dentro dos dispositivos legais e normas internas;

Elaborar e emitir boletins, relatórios e pareceres sobre assuntos diversos das áreas de atuação;

Desenvolver trabalhos de auditoria dos procedimentos executados, verificando o cumprimento dos moldes legais e normas internas;

Conhecer e estar atualizado quanto à legislação pertinente a sua área de atuação;

Orientar o trabalho de servidores técnicos administrativos na sua área de atuação, podendo gerenciar equipes de trabalho nas diversas atividades das áreas de atuação;

Planejar, organizar e desenvolver sistemas, procedimentos e métodos administrativos, orientando sua aplicação e avaliando seus resultados;

Possuir domínio das técnicas e instrumentos da administração, podendo participar de decisões da Administração;

Apoiar a instituição em suas atividades de pesquisa e projetos de extensão universitária, sendo vedadas as atividades didáticas;

Prestar atendimento ao público, de acordo com as atividades das áreas de atuação;

Responder pelos controles das atividades das áreas de atuação;

Organizar e participar da elaboração e aplicação de cursos e palestras, conferências, simpósios e outros;

Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho;

Representar a organização em negociações e eventos perante instituições, fornecedores, clientes externos e parceiros, quando indicado;

Gerenciar projetos nas áreas de atuação;

Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do setor/departamento;

Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior;

Também são atribuições do Analista para Assuntos Administrativos aquelas descritas no Plano de Classificação de Funções – P.C.F. da Universidade de São Paulo, e alterações posteriores, e especificadas em outras normas vigentes ou que venham a ser baixadas relacionadas à atuação do profissional.

Inscrições USP

As inscrições para o concurso público da USP acontecem entre o período de 03 a 27 de julho de 2023.

Os interessados devem realizar a inscrição diretamente pelo site da Fuvest.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 159.

Etapas concurso USP

O concurso público para USP avaliará os candidatos em duas fases:

Prova objetiva , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Ao todo, serão 70 questões de múltipla escolha divididas entre os seguintes temas:

Conhecimentos jurídicos e normativas da USP;

Conhecimentos específicos em gestão;

Conhecimentos em linguagens;

Conhecimentos em matemática;

Conhecimentos específicos.

Já a prova discursiva será composta da elaboração de uma dissertação que procure dar resposta a uma situação concreta e hipotética proposta pela Banca Examinadora.

A aplicação das provas objetiva e discursiva está prevista para o dia 13 de agosto de 2023, nas cidades de Bauru, Campinas, Jundiaí, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Carlos, São José dos Campos e São Paulo.

A divulgação do resultado final do certame deve ser publicado no dia 29 de setembro de 2023.

Para saber mais informações sobre o concurso público da USP, clique aqui e leia o edital na íntegra.