inscrições começam nesta segunda (31); quase 20 mil vagas

Começa nesta segunda-feira, 31, o período de inscrições para o concurso da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais (SEE MG). O edital foi publicado no dia 31 de maio, no Diário Oficial do Estado.

Os interessados têm entre os dias 31 de julho a 29 de agosto para efetivar a participação no certame. Para se inscrever, basta acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pela organização do concurso, e preencher a ficha de inscrição.

Ao todo, o concurso público oferece 19.878 mil vagas para contratação de profissionais com nível médio, técnico e superior completo para atuação como professores em diferentes disciplinas, além de técnicos, assistentes e analistas educacionais.

Os salários vão de R$ 1.623,94 a R$ 5.876,21 mensais dependendo do cargo e da carga horária semanal.

Vagas e salários Concurso SEE MG

Ao todo, a SEE MG oferece 19.878 mil vagas para contratação imediata. Desse total, 13.141 vagas são destinadas para professores, 1.656 vagas para supervisor pedagógico / pedagogo, 1.397 vagas para analistas educacionais, 311 vagas para técnicos educacionais e outras 3.393 vagas para assistente técnico de educação básica.

Nível médio / técnico

Técnico da Educação (TDE): 311 vagas;

Assistente Técnico de Educação Básica (ATB): 3.393 vagas.

Nível superior

Professor de Educação Básica (PEB): 13.121 vagas nas seguintes especialidades:



Você também pode gostar:

Arte

Biologia/Ciências

Educação Física

Ensino Religioso

Filosofia

Física

Geografia

História

Língua Inglesa

Língua Portuguesa

Matemática

Química

Sociologia

Professor de Educação Básica para atuar na Educação Especial

Especialista em Educação Básica (EEB)

Supervisor Pedagógico / Orientador Educacional – 1.656 vagas;

Analista Educacional (ANE): 845 vagas distribuídas entre as seguintes especialidades:

Área técnico-administrativa

Área técnico-pedagógica

Nutricionista

Bibliotecário

Analista na função de Inspetor Escolar

Analista de Educação Básica (AEB): 552 vagas

Analista de Educação Básica – Psicólogo – para atuar nos Núcleos de Acolhimento Educacional – NAE

Analista de Educação Básica – Psicólogo – para atuar nos Centros de Referência em Educação Inclusiva – CREI

Analista de Educação Básica – Assistente Social – para atuar nos Núcleos de Acolhimento Educacional – NAE

Analista de Educação Básica – Terapeuta Ocupacional – para atuar nos Centros de Referência em Educação Inclusiva – CREI

Quem pode se inscrever?

Para concorrer a uma das vagas oferecidas no certame, o candidato deve comprovar a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Também é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Concurso SEE MG

Os interessados em participar do concurso da SEE MG têm entre os dias 31 de julho de 2023 a 29 de agosto de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 38 para os cargos de nível médio / técnico e R$ 43 para os cargos de nível superior.

Etapas concurso SEE MG

O concurso público para a SEE MG contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva, comum para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de redação, comum para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de títulos, apenas para cargos de nível superior, de caráter classificatório.

A aplicação da prova objetiva para professores, especialista e analista educacional (inspetor) está prevista para o dia 22 de outubro de 2023. Para os demais cargos, a prova objetiva está marcada para o dia 29 de outubro.

Os candidatos serão avaliados por meio de 50 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais (língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, direitos humanos e legislação educacional) e conhecimentos específicos que variam de acordo com cada cargo.

O prazo de validade do concurso SEE MG será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas.