inscrições começam nesta sexta-feira (21)

A Universidade Estadual de Roraima (UERR) é uma instituição de ensino superior com diversas unidades no estado de Roraima.

O edital e o cronograma da próxima edição do Vestibular da UERR já foram publicadas. Assim, os candidatos devem ficar atentos aos próximos passos.

O período de inscrições no vestibular, por exemplo, começa nesta sexta-feira, dia 21 de julho. Dessa maneira, para que você entenda como a inscrição deve ser feita e o que você precisa fazer para participar do processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular UERR 2024. Vamos conferir!

Vestibular UERR 2024: inscrições começam nesta sexta (21)

Conforme o cronograma do processo seletivo, o período de inscrições para participar do Vestibular 2024 da UERR começa nesta sexta-feira, dia 21 de agosto.

Os estudantes poderão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível na página do Vestibular da UERR. O prazo para realizar as inscrições termina no dia 31 de agosto.

Os candidatos que necessitarem de atendimento especializado no dia da prova deverão indicar a necessidade no momento da inscrição. Também será necessário indicar uma cidade para local de prova no ato de inscrição (Boa Vista ou Rorainópolis).

Vestibular UERR 2024: taxa de inscrição e isenção

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 100,00 para participar do processo seletivo. A taxa poderá ser paga através de boleto bancário gerado após a inscrição ou via PIX.

Os candidatos poderão realizar o pagamento até 1º de setembro. Porém, a UERR também irá oferecer aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Os pedidos deverão ser enviados entre os dias 24 e 28 de julho, durante a inscrição no processo seletivo. Poderão solicitar a isenção os participantes que estiverem em condições de vulnerabilidade socioeconômica. O benefício será concedido para quatro modalidades diferentes de estudantes e mais informações sobre cada uma delas podem ser encontradas no edital do vestibular.

O resultado preliminar dos pedidos de isenção será divulgado no dia 14 de agosto. Os candidatos poderão enviar recursos quanto ao resultado entre os dias 15 e 16 de agosto e o resultado final será liberado no dia 25 de agosto.



Vestibular UERR 2024: prova presencial

O Vestibular da UERR prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos no dia 29 de outubro, das 9h às 14h.

Os exames serão realizados nas cidades de Boa Vista e Rorainópolis. Além disso, os participantes poderão consultar o local de prova a partir do dia 25 de outubro, diretamente no portal online da UERR.

A prova será composta por 72 questões de múltipla escolha sobre temas estudados ao longo do ensino médio. As questões serão distribuídas entre as seguintes disciplinas: Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e Química.

Os candidatos também deverão escrever uma redação em língua portuguesa a partir do tema proposto pela banca examinadora.

Vestibular UERR 2024: vagas disponíveis

Por meio do Vestibular 2024, a UERR irá oferecer 510 vagas para diferentes cursos de graduação.. Dentre os cursos disponíveis, podemos citar:

Agronomia;

Ciências Biológicas;

Ciências Contábeis;

Direito;

Enfermagem ;

História;

Medicina;

Pedagogia;

Química.

É possível consultar o número de vagas e os cursos oferecidos diretamente no edital do Vestibular 2024 da UERR.

Além disso, é importante destacar que 40% das vagas de cada curso serão destinadas aos candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas brasileiras. Dessa maneira, 60% das vagas serão destinadas para ampla concorrência.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo do ano de 2024.

Vestibular UERR 2024: gabaritos e resultados

O gabarito preliminar da prova será divulgado ainda no dia 29. Os resultados preliminares do Vestibular 2024 da UERR serão divulgados no dia 11 de dezembro, junto com a nota da redação.

Por fim, o resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 20 de dezembro de forma virtual.