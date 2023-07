inscrições começam nesta terça-feira (04)

O Fies, Fundo de Financiamento Estudantil, é um programa do Governo Federal que possui o objetivo de financiar o estudo e a formação de estudantes do curso superior.

Os interessados em participar do Fies devem ficar atentos: as inscrições para a próxima edição do programa começam nesta terça-feira, dia 04 de julho.

Dessa maneira, para te ajudar a entender como você pode participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Fies 2023/2. Vamos conferir!

Período de inscrições no Fies 2023/2 começa nesta terça (04)

Segundo o anúncio oficial do Ministério da Educação (MEC), o período de inscrições para participar da próxima edição do Fies começará nesta terça-feira, dia 04 de julho de 2023.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente de forma online através do site do Portal de Acesso Único do MEC, o mesmo portal utilizado pelos candidatos às oportunidades do SISU e do Prouni.

Os candidatos poderão se inscrever de forma totalmente gratuita, uma vez que não é necessário pagar taxa de inscrição para participar da seleção do Fies.

Para realizar a inscrição, os estudantes devem possuir uma conta gov.br, a plataforma de serviços digitais do Governo Federal. Os candidatos que não tiverem uma conta gov.br deverão realizar o cadastro no próprio site do Fies.

É importante destacar que todos os interessados em participar poderão se inscrever até esta sexta-feira, dia 07 de julho.



Você também pode gostar:

Quem pode participar do Fies 2023/2?

Segundo as informações divulgadas até o momento, poderão participar da próxima edição do Fies todos os candidatos que se encaixarem nas seguintes categorias:

Estudantes com renda mensal familiar bruta per capita de até três salários mínimos.

Estudantes que tenham feito a prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir da edição de 2010;

Estudantes que tenham alcançado uma média geral de, no mínimo, 450 pontos na prova do ENEM;

Estudantes que não tenham zerado a prova de redação do ENEM.

O MEC também ressalta que os estudantes que fizerem parte de determinadas categorias não poderão participar do Fies do 2 semestre. Veja quais são elas:

Estudantes que foram sido pré-selecionados na última edição do Fies e que possuem pendência na complementação das informações fornecidas;

Estudantes que já tenham quitado financiamento anterior pelo Fies ou pelo Programa de Crédito Educativo (CREDUC);

Estudantes que estão sendo beneficiados pelo Fies atualmente ;

Estudantes que fizeram o ENEM como treineiros.

Consulta de vagas do Fies 2023/2 já está disponível

Os candidatos interessados em participar do Fies do 2º semestre já podem consultar as vagas disponíveis nesta edição do programa.

Para isso, basta entrar na página de consulta do site do Fies e realizar uma pesquisa indicando as informações da instituição de ensino de preferência, como município, local de oferta, estado, conceito, etc.

Calendário do Fies 2023/2

As principais datas desta edição do Fies já foram divulgadas pelo Ministério da Educação.

Além do período de inscrições, os candidatos devem saber que a pré-seleção da primeira chamada irá acontecer no dia 11 de julho. Após esse período, entre os dias 12 e 14 de julho, os candidatos aprovados deverão realizar a complementação das informações indicadas no momento da inscrição.

Por fim, a pré-seleção dos participantes na lista de espera irá acontecer entre os dias 18 de julho e 29 de agosto.

Quais são as vantagens oferecidas pelo Fies?

O Fies é um programa que proporciona ao estudante a possibilidade de estudar em uma instituição de ensino superior particular com financiamento garantido pelo Governo Federal.

O programa permite que os estudantes financiem até 100% dos custos do curso de graduação em instituições privadas de ensino superior. Além disso, devemos destacar que o Fies oferece facilidades para a quitação do empréstimo, que ocorre apenas ao final do curso, e os juros baixos.