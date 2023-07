Inscrições para o 2º Exame de Qualificação da UERJ terminam nesta segunda (24)

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) é uma instituição pública de ensino superior com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

As inscrições para a 2º etapa do Exame de Qualificação começaram no dia 10 de julho. Porém, os candidatos devem ficar atentos: o período para se inscrever no vestibular termina nesta segunda-feira, dia 24 de julho.

Assim, para que você ainda possa fazer a sua inscrição e participar dessa etapa do processo seletivo, separamos um resumo completo sobre a 2º etapa do Exame de Qualificação da UERJ. Vamos conferir!

2º Exame de Qualificação 2024 UERJ: inscrições terminam nesta segunda-feira (24)

Conforme o calendário oficial do Vestibular da UERJ, os candidatos poderão se inscrever para participar da 2º etapa do Exame de Qualificação 2024 até esta segunda-feira, dia 24 de julho. O período de inscrições começou no dia 10 de julho.

As inscrições somente poderão ser feitas de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site do Sistema de Administração de Concursos da UERJ. É necessário realizar login no site utilizando CPF e senha ou criando um cadastro.

Durante a inscrição, os participantes deverão indicar uma língua estrangeira. As opções são: Inglês, Espanhol ou Francês. Após a conclusão da inscrição, os candidatos deverão aguardar a liberação do Cartão de Confirmação de Inscrição, documento em que irão constar os locais de prova de cada participante. O cartão será divulgado no dia 12 de agosto.

Consulte o edital da 2º etapa do Exame de Qualificação 2024 da UERJ para mais informações sobre os procedimentos de inscrição no vestibular.

2º Exame de Qualificação 2024 UERJ: taxa de inscrição

Os interessados em participar do 2º Exame de Qualificação 2024 da UERJ deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 90,00. O valor é o mesmo para cada etapa do Exame de Qualificação 2024.

Porém, os estudantes também puderam solicitar a isenção da taxa de inscrição. O benefício foi solicitado pelos candidatos com renda mensal familiar menor ou igual a um salário mínimo e que estão cursando o último ano do Ensino Médio ou que já concluíram o Ensino Médio. Os resultados dos pedidos foram divulgados no dia 08 de julho e os candidatos puderam enviar recursos.

É importante destacar que os candidatos que não foram contemplados com a isenção da taxa de inscrição deverão realizar o pagamento da taxa até o dia 25 de julho. O pagamento deve ser efetuado via boleto bancário.



Exame de Qualificação 2024 UERJ: provas

As provas do 2º Exame de Qualificação serão realizados no dia 03 de setembro. O exame será composto por uma prova de 60 questões objetivas (de múltipla escolha) sobre as seguintes disciplinas como Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Sociologia, Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol ou Francês), Língua Portuguesa e Literatura.

Além disso, é importante destacar que para as perguntas de Língua Portuguesa e Literatura da prova desta etapa do Exame de Qualificação, a UERJ indica a leitura integral da obra “Anos de chumbo”, escrita por Chico Buarque.

Exame de Qualificação 2024 UERJ: gabarito e resultado

Conforme as informações que já foram divulgadas pela UERJ, o gabarito da prova do 2º Exame de Qualificação será divulgado no dia 03 de setembro, mesmo dia de realização das provas.

O resultado dessa fase do Exame de Qualificação, por sua vez, será divulgado no dia 14 de setembro.

Exame de Qualificação 2024 UERJ: exame discursivo

Por fim, a última etapa do Exame de Qualificação 2024 da UERJ será o exame discursivo.

A prova do exame discursivo será aplicada no dia 03 de dezembro e será composta por uma proposta de redação e também por questões discursivas sobre tópicos diversos estudados ao longo do ensino médio.

Para o exame discursivo do processo seletivo, os candidatos deverão ler os livros que foram selecionados para fazer parte da lista de leituras obrigatórias do vestibular da UERJ.