inscrições prorrogadas; 150 vagas para nível médio

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) prorrogou o período de inscrições para os interessados (ambos os sexos) em ingressar nas Forças Áreas Brasileiras no próximo ano, em 2024.

Agora, o interessado tem até o dia 30 de julho para efetivar a participação no certame. Inicialmente, as inscrições deveriam ter sido encerradas no último domingo, 16. As demais datas não sofreram alterações.

As vagas são destinadas aos Quadros de Oficiais Engenheiros da Ativa (QOEng) e da Reserva da Aeronáutica, ou seja, os candidatos, podem optar por seguir ou não a carreira na área militar.

O concurso é destinado aos candidatos que acabaram de concluir o ensino médio ou, então, que concluirão o curso ainda em 2023.

Os candidatos aprovados passarão por um curso de formação acadêmica de nível superior nas especialidades de engenharia, sobretudo no Setor Aeroespacial e, em particular, da Força Aérea Brasileira.

Vagas ITA 2024

Ao todo, o instituto (ITA) abre 150 vagas, onde dessas 114 são para não-optantes à carreira militar, ou seja, são destinadas aos candidatos que desejam ingressar no Quadro de Engenheiros da Reserva da Aeronáutica.

Já as outras 36 vagas são destinadas ao Quadro de Oficiais Engenheiros (QOEng) da Ativa da Força Aérea Brasileira, ou seja, para aqueles que desejam seguir carreira militar.

Vale destacar que do total de vagas oferecidas, 20% delas são destinadas a candidatos negros. Os candidatos com deficiência, pelo segundo ano consecutivo, terão acesso ao curso de formação. Anteriormente, pessoas com deficiência eram reprovados na etapa de avaliação de saúde.

Como é o curso de formação do ITA?

O curso de graduação do ITA tem duração de cinco anos, dos quais os 2 primeiros anos constituem o Curso Fundamental, com conteúdos básicos de engenharia, e os 3 últimos anos correspondem aos Cursos Profissionais, específicos para cada especialidade de Engenharia.

Durante o quarto semestre do Curso Fundamental, os alunos participarão do processo de escolha e definição das especialidades. O curso será realizado dentro do instituto localizado na cidade de São José dos Campos, SP.



Os estudantes recebem uma bolsa auxílio que compreende os custos com educação e alimentação, no valor de R$ 1.334,00 aproximadamente.

A residência dentro do campus do ITA não é obrigatória. Os alunos carentes, por sua vez, podem ter isenção de moradia, mediante realização de trabalhos voluntários, de caráter acadêmico ou social.

Requisitos para ingresso ITA 2024

Os candidatos interessados em ingressar no Instituto Tecnológico de Aeronáutica precisam cumprir alguns requisitos, como:

Ser brasileiro nato;

Solteiro;

Apresentar situação regularizada com o serviço militar;

Ter concluído ou estar no último ano do ensino médio ainda em 2023;

Ter até 25 anos de idade no momento da matrícula do curso;

Inscrições ITA 2024

Para realizar a inscrição no concurso ITA 2024, os candidatos devem preencher o formulário no site do instituto até o dia 30 de julho de 2023.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 195.

Etapas concurso ITA 2024

O concurso para ingresso no ITA 2024 será realizado em três etapas:

Fase 1 – prova objetiva: Exame de Escolaridade, com prova em um único dia, composta por 60 questões objetivas de Matemática, Física, Química, Português e Inglês. A prova objetiva será aplicada no dia 8 de outubro.

Fase 2 – prova discursiva: Exame de Escolaridade, com provas em dois dias, compostas por 30 questões dissertativas de Matemática, Física, Química e uma Redação. As provas da segunda fase serão realizadas nos dias 07 e 08 de novembro.

Fase 3 – avaliação de saúde: Exame realizado a fim de atestar a condição de saúde do candidato.

As provas serão realizadas nas cidades de:

Belém-PA,

Belo Horizonte – MG,

Brasília – DF,

Campinas-SP,

Campo Grande – MS,

Cuiabá-MT,

Curitiba-PR,

Florianópolis – SC,

Fortaleza – CE,

Goiânia-GO,

Juiz de Fora – MG,

Londrina-PR,

Manaus-AM,

Natal-RN,

Porto Alegre – RS,

Recife-PE,

Ribeirão Preto – SP,

Rio de Janeiro-RJ,

Salvador – BA,

São José dos Campos-SP,

São José do Rio Preto – SP,

São Luís – MA,

São Paulo-SP,

Teresina-PI e

Vitória – ES.

Clique aqui e leia o edital na íntegra para maiores informações sobre o conteúdo programático do concurso ITA e o cronograma completo.