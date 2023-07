inscrições prorrogadas; mais de 200 vagas na área da educação

O período de inscrições para o concurso público da Prefeitura do município de Vitória da Conquista, no estado da Bahia, foi prorrogado.

Agora, os interessados tem até às 14h do dia 10 de julho, próxima segunda-feira, para efetivar a participação no certame, diretamente pelo site da banca responsável pela organização do concurso é o Instituto AOCP.

As oportunidades são profissionais de nível superior com formação em pedagogia e licenciatura em diferentes disciplinas.

Os salários vão de R$ 2.210,27 a R$ 2.482,33 mensais.

Vagas e salários Vitória da Conquista – BA

Ao todo, a Prefeitura de Vitória da Conquista oferece 214 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível superior completo

Pedagogo – 5 vagas;

Professor – Atendimento Educacional Especializado – AEE – 8 vagas;

Professor Fundamental I – Pedagogo – 65 vagas;

Professor Fundamental II – Artes – 10 vagas;

Professor Fundamental II – Ciências – 10 vagas;

Professor Fundamental II – Educação Física – 15 vagas;

Professor Fundamental II – Geografia – 20 vagas;

Professor Fundamental II – História – 20 vagas;

Professor Fundamental II – Inglês – 15 vagas;

Professor Fundamental II – Matemática – 20 vagas;

Professor Fundamental II – Português – 20 vagas;

Professor Fundamental II – Português/Letras Libras – 6 vagas.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Vitória da Conquista variam entre R$ 2.210,27 a R$ 2.482,33 para uma jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.



Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;

Ter completado 18 anos na data da posse;

Estar em pleno exercício dos direitos políticos;

Possuir a escolaridade exigida e demais requisitos para o exercício do cargo, conforme anexo I do Edital;

Declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos;

A quitação com as obrigações eleitorais e militares;

Não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público;

Ter sido aprovado e classificado no concurso público;

Atender às demais exigências contidas no Edital.

Inscrições Concurso Vitória da Conquista – BA

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Vitória da Conquista têm até às 14h do dia 10 de julho de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto AOCP.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 125,00.

Atribuições de cargo Vitória da Conquista – BA

Confira a seguir as principais funções de acordo com cada cargo:

Pedagogo

Planejar, elaborar e desenvolver projetos de captação de recursos e convênios com entidades, para promoção de cursos de aperfeiçoamento e/ou reciclagem de servidores;

Atender educandos que necessitem de atendimento pedagógico especializado, encaminhando para serviços ou profissionais visando o atendimento médico, pedagógico, psicológico, fonoaudiológico, fisioterápico ou outros, quando necessário;

Informar e orientar a família quanto às condições cognitivas do educando, orientando-a quanto a atitudes que colaborem no seu processo de desenvolvimento cognitivo e comportamental;

Orientar o corpo docente e administrativo das escolas e outras instituições quanto ao desenvolvimento cognitivo do educando avaliado, bem como sugerir atividades diferenciadas a serem trabalhadas em classes do ensino regular e nas diversas modalidades de atendimento em educação especial;

Elaborar e desenvolver projetos para levantamento de necessidade de treinamento nos diversos órgãos da PMVC;

Elaborar planos de aula, para a realização de cursos.

Professores

Participar da elaboração da proposta pedagógica e do plano de desenvolvimento da unidade municipal de ensino, incluindo-se aqui a educação de jovens e adultos;

Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;

Reger sua classe e zelar pela aprendizagem significativa dos educandos;

Estabelecer e implantar estratégias de recuperação para os educandos de menor rendimento;

Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos;

Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional.

Etapas concurso Vitória da Conquista – BA

O concurso público para a Prefeitura de Vitória da Conquista contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos; Prova de títulos de caráter classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 13 de agosto de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.