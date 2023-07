inscrições prorrogadas para quase 8 mil vagas!

Oportunidades são para nível médio

O concurso do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anuncia que as inscrições foram prorrogadas.

Agora, os interessados têm até o dia 23 de julho, próximo domingo, para realizarem as suas inscrições no endereço eletrônico da banca organizadora IBFC, mediante taxa de inscrição no valor de R$ 42,20.

Vagas concurso do IBGE

Como mencionado, são 7.548 vagas divididas da seguinte forma:

Função Vagas Salário Agente de Pesquisas e Mapeamento 6.742 R$ 1.387,50 + benefícios Supervisor de Coleta e Qualidade 806 R$ 3.100,00 + benefícios

O tempo de contrato é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade da Casa. Vale lembrar que além da remuneração, o aprovado ainda em direito ao auxílio alimentação de R$ 658.

Provas IBGE

As provas serão aplicadas no dia 17 de setembro de 2023 nestes horários:

Turno da manhã (das 9h às 12h30): Supervisor de Coleta e Qualidade; e

Turno da tarde (das 15h às 18h30): Agente de Pesquisas e Mapeamento.

As disciplinas cobradas serão:

Língua Portuguesa: 20 questões;

Matemática e Raciocínio Lógico: 15 questões;

Ética no Serviço Público: 5 questões; e

Geografia: 20 questões.

Atribuições concurso do IBGE

Agente de Pesquisas e Mapeamento



Visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza, tais como comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística; realizar e(ou) agendar entrevistas presenciais ou por telefone, registrando os dados em questionários impressos ou em meio eletrônico, de acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo pré-estabelecido;

Entregar e(ou) transmitir ao seu superior os questionários preenchidos ou enviados por meio eletrônico, de acordo com as instruções recebidas e segundo normas técnicas;

Dar suporte à realização e(ou) à atualização dos levantamentos geográficos que estruturam a execução das pesquisas de natureza estatística, identificando, quando necessário, as alterações da divisão político-administrativa;

Coletar feições cartográficas ou temáticas do território, próprios dos levantamentos geográficos necessários à realização das pesquisas de natureza estatística, utilizando processos analógicos ou digitais disponibilizados; coletar nomes geográficos e elementos afins necessários aos levantamentos cartográficos e à realização das pesquisas de natureza estatística;

Para supervisor de coleta e qualidade as atribuições são:

Organizar, planejar, e executar atividades estabelecidas no cronograma de trabalho;

Gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta de acordo com o cronograma previsto para as pesquisas e levantamentos;

Acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos, buscando a qualidade da informação;

Controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta e levantamentos, de elaboração de relatórios e de contribuição no planejamento;

Organizar e coordenar atividades, interagindo de maneira construtiva com as equipes executoras;

Visitar unidades de coleta de qualquer natureza.

Conteúdo programático concurso do IBGE

Agente de Pesquisas e Mapeamento

LÍNGUA PORTUGUESA:

Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Domínio da ortografia oficial. Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1. Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 4.2. Emprego de tempos e modos verbais. Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1. Emprego das classes de palavras. 5.2. Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3. Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4. Emprego dos sinais de pontuação. 5.5. Concordância verbal e nominal. 5.6. Regência verbal e

nominal. 5.7. Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8. Colocação dos pronomes átonos. Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1. Significação das palavras. 6.2. Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.3. Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4. Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO:

Princípios de contagem. Razões e proporções. Regras de três simples. Porcentagens. Equações de 1º e de 2º graus. Sequências numéricas. Progressões aritméticas e geométricas. Funções e gráficos. Estruturas lógicas. Lógica de argumentação. 10.1. Analogias, inferências, deduções e conclusões. Lógica sentencial (ou proposicional). 11.1. Proposições simples e compostas. 11.2. Tabelas-verdade. 11.3. Equivalências. 11.4. Leis de De Morgan. 11.5. Diagramas lógicos. Lógica de primeira ordem. Princípios de contagem e probabilidade. Operações com conjuntos. Raciocínio logico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais.

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO:

Código de Ética do IBGE (disponível, para download, no endereço eletrônico

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98031.pdf). Lei nº 8.112/1990 e suas alterações (art. 116, incisos I a IV, inciso V, alíneas a e c, incisos VI a XII e parágrafo único;

art. 117, incisos I a VI e IX a XIX; art. 118 a art. 126; art. 127, incisos I a III; art. 132, incisos I a VII, e IX a XIII; art. 136

a art. 141; art. 142, incisos I, primeira parte, II e III, e §1º a §4º).

GEOGRAFIA:

Noções básicas de cartografia. 1.1. Orientação: pontos cardeais. 1.2. Localização: coordenadas geográficas, latitude, longitude e altitude. 1.3. Representação: leitura, escala, legendas e convenções. Aspectos físicos do Brasil e meio ambiente no Brasil (grandes domínios de clima, vegetação, relevo e hidrografia; ecossistemas). Organização do espaço agrário: atividades econômicas, modernização e conflitos; organização do espaço urbano:

atividades econômicas, emprego e pobreza; rede urbana e regiões metropolitanas. Dinâmica da população brasileira: fluxos migratórios, áreas de crescimento e de perda populacional. Formação territorial e divisão político-administrativa (organização federativa).