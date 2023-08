inscrições prorrogadas; salários acima de R$ 5 MIL

O concurso Guarda de Jundiaí, São Paulo, anuncia que as inscrições foram reabertas. Com a ação, os interessados têm até o dia 11 de agosto para realizar o cadastro.

As inscrições poderão ser realizadas por meio do site da banca organizadora, Fundação Vunesp, ao custo de R$ 57,00.

Vagas concurso Guarda de Jundiaí

Ao todo são 10 vagas imediatas, sendo duas são destinadas aos candidatos negros e uma para pessoas com deficiência. Para se inscrever, o candidato precisa seguir estes requisitos:

Ensino Médio completo;

Carteira Nacional de Habilitação nas categorias ‘A’ e ‘B’;

Ter no mínimo 18 anos de idade completos até a data da posse e no máximo 35 anos de idade até o dia do término das inscrições no concurso público, conforme Lei nº 9.733/2022;

Ter estatura mínima descalço e descoberto de 1,65 m para masculino e 1,60 m para feminino, conforme Lei nº 9.733/2022;

Ter participado e ser considerado apto no Curso de Formação de Guardas Municipais de Jundiaí nos termos do regulamento vigente, conforme o Decreto nº 24.439/2013.

Atualmente, o salário do aprovado no concurso Guarda de Jundiaí é de R$ 5.354,47. A composição de:

Salário Base de R$ 4.118,82 + Risco de Vida 30% do salário base de R$ 1.235,65.

Além do valor acima, os aprovados receberão os seguintes benefícios:

a) Auxílio Alimentação no valor de R$ 912,00, observando-se o Art. 3º, § III, da Lei nº 6.675 de 27 de abril de 2006;

b) Auxílio Transporte no valor de R$ 440,00, conforme a Seção IX da Lei Complementar nº 499 de 22 de dezembro de 2010.

Como serão as provas do concurso Guarda de Jundiaí?



As provas estao marcadas para 17 de setembro e serão divididas nas seguintes fases:

Prova Objetiva – de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de Aptidão Física, de caráter eliminatório;

Avaliação Psicológica, Investigação Social e o Curso de Formação, de caráter eliminatório.

Por sua vez, a prova objetiva terá duração de três horas e vai contar com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa – 10

Conhecimentos de Jundiaí – 10

Conhecimentos Específicos – 30

TAF

O Teste de Aptidão Física do concurso Guarda de Jundiaí tem o principal de avaliar os candidatos e identificar se estão aptos para o cargo. Os exercícios são:

Sexo feminino: flexo-extensão de cotovelos sobre o solo em apoio no banco resistência abdominal corrida de 50 metros corrida em 12 minutos



Sexo masculino: flexo-extensão de cotovelos em apoio de frente sobre o solo resistência abdominal corrida de 50 metros corrida em 12 minutos



Para ser considerado “APTO” o candidato deverá obter, no mínimo, 10 pontos em cada um dos testes definidos, além de perfazer nota igual ou superior a 170 pontos.

Outros concursos para guarda

O concurso Guarda de Olinda, Pernambuco, teve as inscrições prorrogadas. Antes, as inscrições poderiam ser feitas até 08 de julho, agora, os interessados terão até 11 de agosto de 2023, no site oficial da banca organizadora, Consulpam, ao custo de R$ 100,00.

Confira aqui o edital de reabertura Vagas concurso Guarda de Olinda Estão sendo ofertadas 124 vagas, sendo 22 para lista de ampla concorrência, duas reservadas a pessoas com deficiência e 100 para formação de cadastro reserva. De antemão, para se inscrever no concurso é preciso: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio ou equivalente, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. A remuneração varia a depender da carga horária de trabalho: 30 horas semanais : R$ 1.212,00 + 40% Risco de Vida + 20% Função Constitucional de Segurança;

: R$ 1.212,00 + 40% Risco de Vida + 20% Função Constitucional de Segurança; 12×36 horas: R$ 1.212,00 + 40% Risco de Vida + 20% Função Constitucional de Segurança + 80% JET. Como serão as provas do concurso Guarda de Olinda? Os candidatos deverão realizar 2 etapas. As fases são divididas do seguinte modo: 1ª ETAPA Prova Objetiva e Discursiva – de caráter eliminatório e classificatório; Exame Médico – de caráter eliminatório; Prova de Aptidão Física – de caráter eliminatório; Avaliação Psicológica – de caráter eliminatório; Investigação Social – de caráter eliminatório.

2ª ETAPA Curso de Formação Profissional – de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva, por sua vez, pode acontecer em Olinda ou em cidades vizinhas.A avaliação juntamente com a fase discursiva está marcada para 03 de setembro de 2023. A avaliação deve conter as seguintes disciplinas: Conhecimentos Básicos: Português – 10 Raciocínio Lógico/Matemática – 05 História da Cidade de Olinda – 05

Conhecimentos Específicos: Noções de Direito Constitucional – 05 Noções de Direito Administrativo – 05 Legislação Municipal – 05 Noções de Direito Processual Penal – 05 Noções de Direito Penal – 10 Legislação Extravagante – 10

