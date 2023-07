inscrições reabertas para 22 vagas

Mais um concurso Guarda de São Vicente, São Paulo. Dessa vez, o edital teve as inscrições reabertas com um total de 22 vagas, sendo 22% das oportunidades para mulheres.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 24 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, banca organizadora.

A taxa de inscrição é R$ 85.

Vagas concurso Guarda de São Vicente

São 22 vagas para Guarda Civil Municipal. Para se candidatar, é preciso ter nível médio completo, além de cumprir com os requisitos como critério idade, por exemplo.

A jornada de trabalho é fixada em 40 horas semanais e poderá ocorrer em turnos diurnos e noturnos, inclusive finais de semana, de acordo com as especificidades das atividades e das necessidades da Corporação.

A idade mínima é 18 anos e é necessário ter CNH-AB. O salário inicial é de R$ 3.727,23, sendo composto da seguinte forma:

vencimento-base de R$ 1.780,79, adicional de risco de R$ 603,68, regime especial de trabalho de R$ 472,76, abono alimentação de R$ 470 e cesta básica de R$ 400.

Como serão as provas do concurso Guarda de São Vicente?

A fase objetiva está marcada para 08 de outubro e terá 40 questões sobre as seguintes disciplinas:

12 questões de língua portuguesa;

6 de matemática; e

22 de conhecimentos específicos.

Além da fase objetiva, o certame terá as seguintes etapas:

teste de aptidão física, de caráter eliminatório; avaliação psicológica e investigação social, de caráter eliminatório; exame médico, de caráter eliminatório; exame toxicológico, de caráter eliminatório; e curso de formação, de caráter eliminatório.



Os locais e demais esclarecimentos sobre o concurso Guarda de São Vicente serão divulgados em tempo oportuno.

Outros concursos

O concurso Guarda Mogi das Cruzes, São Paulo, teve novas informações nesta semana. Foi aprovado o PL – Projeto de Lei- que cria 148 novas vagas para o cargo.

A aprovação se deu na última quarta-feira, 12 de julho. Os interessados nas vagas e ingresso por meio do concurso público precisam comprovar nível médio e terão carga horária de 40 horas semanais. Os salários iniciais serão de R$ 2.737,06.

O texto segue agora para sanção do prefeito Caio Cunha (Podemos). Vale lembrar que há uma grande expectativa para o evento. Com isso, vai adiantar todo o processo de liberação do edital.

Demais requisitos concurso Guarda Mogi das Cruzes

Além dos requisitos, o candidato precisa comprovar os seguintes itens:

idade de 21 a 35 anos

altura mínima de 1,68m para homens e 1,60m para mulheres

carteira de habilitação a partir da categoria “B”

Os novos contratados também deverão trabalhar mais rápido, isso porque, foi alterado o estatuto da GCM de Mogi, reduzindo a carga horária dos cursos de capacitação de 900 horas/aulas, para 476 horas/aulas mínimas para o treinamento dos componentes das forças de segurança municipais, seguindo a determinação do Estatuto Geral dos Guardas Municipais.

O presidente da comissão de Segurança e Transportes, Maurino José da Silva (Podemos) falou sobre o certame: “Após o concurso eles serão formados com menos hora aula do que anteriormente sem perder a qualidade do ensino, quem ganha com tudo isso é a cidade, que terá num menor espaço de tempo um profissional bem treinado e preparado para servir ao munícipe. A presença do Guarda Municipal aumenta a sensação de segurança para nossa população”.

Como foi o último concurso Guarda Mogi das Cruzes?

O último edital aconteceu em 2017 e contou com 78 vagas, 15 foram para guardas municipais, sendo dez para homens e cinco mulheres. A banca organizadora, na ocasião, foi a Fundação Vunesp.

A fase objetiva contou com 50 questões sobre conhecimentos gerais e específicos, confira divisão:

conhecimentos gerais – 25 questões

conhecimentos específicos – 25 questões

Em conhecimentos gerais, a distribuição foi:

íngua portuguesa – 15 questões

matemática – 5 questões

atualidades e primeiros socorros – 5 questões

Demais etapas do concurso Guarda Mogi das Cruzes foram:

exame antropométrico

prova de aptidão física

prova de aptidão psicológica