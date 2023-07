Inscritos no BOLSA FAMÍLIA têm benefício EXTRA para jovens? Saiba mais

Você sabia que os cidadãos brasileiros com idade de até 18 anos que fazem parte do programa de transferência de renda, Bolsa Família, podem ser contemplados com um valor extra?

Jovens que integram o grupo de beneficiários do Bolsa Família têm a possibilidade de receber um determinado montante. Contudo, precisam atender aos requisitos estabelecidos pelo Ministério responsável pelo Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Na verdade, trata-se de um auxílio destinado às famílias em condição de vulnerabilidade social que estão cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

Qual é o benefício que ajuda jovens que recebem o Bolsa Família?

Com a transição de governo, existe a incerteza em relação à elegibilidade do grupo para receber o Auxílio Brasil voltado aos jovens. Como o próprio nome sugere, o Auxílio Brasil Jovem era um pagamento destinado aos brasileiros menores de idade.

A fim de ter acesso a esse benefício, era necessário estar matriculado em uma instituição de ensino. Atualmente, muitas pessoas têm questionado se os jovens do programa Bolsa Família também podem receber um valor adicional.

Há possibilidade de jovens do programa Bolsa Família receberem um valor adicional similar ao do Auxílio Brasil?

Primeiramente, é fundamental esclarecer o funcionamento do Auxílio Brasil Jovem. Os indivíduos inscritos no programa de transferência de renda, que estejam em idade escolar, eram contemplados com um montante extra proveniente do Governo Federal. Entretanto, para ter acesso a esse benefício, era necessário demonstrar destaque em atividades esportivas.

Na realidade, era um incentivo ao esporte e não exatamente um valor adicional. Com a mudança de governo, as diretrizes para a transferência de renda foram alteradas. Vale ressaltar que o Auxílio Brasil não está mais em vigor. Consequentemente, o Auxílio Brasil Jovem deixou de ser concedido.

Atualmente, os jovens do Bolsa Família têm a possibilidade de receber um benefício extra dentro do programa de transferência de renda. No entanto, seu funcionamento difere do Auxílio Brasil.

De fato, trata-se de um adicional e não de um incentivo. Ou seja, todas as pessoas dentro dessa faixa etária podem receber o benefício, independentemente de estarem envolvidas em atividades esportivas ou não. O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) concede um valor adicional de R$ 50 para crianças de 7 a 18 anos nas famílias. Além disso, existem outros três benefícios adicionais de transferência de renda, destinados a diferentes públicos.



Você também pode gostar:

Benefício para a Primeira Infância (BPI) – direcionado a crianças de até seis anos de idade. O valor extra é de R$ 150,00 por criança, com até quatro parcelas do benefício;

Adicional de R$ 50 destinado às mulheres gestantes;

Por último, há um adicional de R$ 50 para as lactantes, ou seja, mulheres que estão no período de amamentação.

É importante ressaltar que, além dos benefícios adicionais para os jovens do Bolsa Família, o cálculo do valor do benefício foi alterado pelo governo. Famílias com cinco membros ou mais recebem R$ 142,00 por pessoa.

Saiba quais são os requisitos para receber o Bolsa Família

A família precisa ter uma renda familiar mensal de até R$ 218 per capita (por pessoa). Além disso, é obrigatória a inscrição no CadÚnico, assim como para outros programas do Governo Federal. Para se cadastrar no banco de dados, é necessário entrar em contato com o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social).

Bolsa Atleta bate recorde de benefícios

O governo brasileiro possui um programa chamado Bolsa Atleta, que oferece auxílio financeiro para esportistas. O programa existe desde 2005 e é considerado um dos maiores programas de patrocínio individual de atletas no mundo. Em 2023, o Bolsa Atleta bateu recorde de auxílios concedidos, contemplando um total de 7.868 esportistas, representando um aumento de 20% em relação à edição de 2022. O valor mensal do auxílio varia de acordo com a categoria do atleta e pode chegar a R$ 1.850.

Para participar do Bolsa Atleta, os atletas precisam atender a alguns pré-requisitos, como:

Estar vinculado a uma entidade de prática desportiva (clube);

Ser filiado à entidade de administração de sua modalidade (federação ou confederação);

Ter participado do evento máximo da temporada nacional, referendado pela confederação da respectiva modalidade.

Todas as informações sobre o programa Bolsa Atleta podem ser encontradas no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Além disso, cada estado também pode ter programas específicos de bolsa atleta, como é o caso do Rio de Janeiro.