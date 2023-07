Inscritos no CadÚnico podem ter benefícios cancelados; veja como evitar

Os inscritos no CadÚnico (Cadastro Único) devem ficar atentos, pois podem ter os seus benefícios cancelados. O motivo é uma regra muito importante que o Governo Federal estabeleceu para todos que fazem parte do cadastro que, se não for cumprida, pode bloquear automaticamente qualquer benefício.

O CadÚnico é o Cadastro do Governo Federal para Benefícios Sociais. Isso significa que para participar dos programas assistenciais do governo é preciso fazer parte dele.

É através dele que o governo consegue ter acesso aos dados das famílias brasileiras para, assim, fazer a concessão dos benefícios que têm direito.

No entanto, muitas pessoas podem ter o seu cadastro cancelado. A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e entenda o que fazer para evitar a sua exclusão.

CadÚnico pode excluir brasileiros de benefícios sociais

O CadÚnico conta com uma regra bem simples para todas as pessoas que possuem cadastro em seu sistema. Todos os inscritos devem realizar a atualização cadastral periodicamente.

Basicamente, existem duas ocasiões em que há a obrigatoriedade de atualização:

Quando a família mudar algum dado cadastral, como endereço, renda, quantidade de membros do grupo familiar, entre outras informações; Além disso, os inscritos também devem atualizar o cadastro a cada dois anos, mesmo quando não houver mudança nas informações.

Essas são duas regras simples, mas que os participantes jamais podem esquecer. Isso porque o seu cumprimento garante a continuidade dos benefícios que o inscrito participa.

Entre os principais programas que o CadÚnico oferece estão o Bolsa Família e o Auxílio Gás. Entretanto, ainda existem muitos outros menos conhecidos pela população, como a Identidade Jovem, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e diversos outros.



Como fazer a atualização cadastral?

Para fazer a atualização do CadÚnico, o responsável familiar deve se dirigir ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo da sua residência. O responsável familiar é a pessoa que realizou o cadastro inicial da família e é responsável por prestar todas às informações ao sistema.

Nesse sentido, ele deve levar um documento de todos os integrantes do seu grupo familiar. Além disso, também deve levar a comprovação em caso de mudança em alguma informação, como comprovante de residência ou de renda.

Quem pode participar do CadÚnico?

O Cadastro Único é um sistema do Governo Federal que permite o acesso a diversos benefícios assistenciais. Nesse sentido, podem participar do cadastro todas as pessoas que estão na faixa de baixa renda.

Em geral, podem participar do CadÚnico as famílias que recebem até meio salário mínimo per capita, ou seja, R$ 660 por pessoa no atual piso nacional.

Porém, outras pessoas também podem se cadastrar:

As que moram sozinhas;

Pessoas em situação de rua;

Famílias que possuem renda maior do que 3 salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo.

Como se cadastrar?

O primeiro passo para se cadastrar no sistema é baixar o aplicativo CadÚnico no seu celular. Através dele será possível fazer o pré-cadastro, que se trata de uma prévia das informações familiares, a fim de agilizar o atendimento presencial. Para isso, siga o passo a passo:

Primeiro, baixe o aplicativo Cadastro Único no seu celular; Ao abrir o app, procure pela opção pré-cadastro; Siga as orientações da tela e informe todos os documentos solicitados.

Após enviar as informações pelo aplicativo, o responsável familiar tem até 120 dias para comparecer ao CRAS mais próximo da sua residência para completar o cadastro.

Mas é importante ficar atento! Isso porque o CRAS da sua cidade pode necessitar de agendamento prévio. Por isso, é importante entrar em contato com a unidade do seu bairro para maiores informações.