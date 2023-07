INSS bate o martelo para RESOLVER PROBLEMA de aposentados e pensionistas

Conforme divulgado pelo Governo Federal, aproximadamente 1,78 milhão de pessoas se encontram atualmente na fila do INSS. A expectativa é que essa situação seja normalizada até o final deste ano, mais precisamente em dezembro, com um tempo de espera máximo de 45 dias. A Previdência Social avalia que essa fila apresenta diversas questões problemáticas, incluindo a gestão, logística, infraestrutura, entre outras.

Portanto, uma das partes fundamentais da solução é criar um método para reduzir a espera no INSS. Por esse motivo, o Governo Federal destaca a importância de investir em tecnologia e nas conexões do gov.br, a fim de agilizar todos os procedimentos que podem ser realizados online.

De acordo com Alessandro Stefanutto, presidente do Instituto, a tecnologia desempenha um papel crucial na tentativa de reduzir essa demanda de solicitações. A redução, em última análise, beneficiaria não apenas os segurados, mas também os funcionários do órgão, pois otimizaria o atendimento.

INSS espera diminuir o tempo de processamento dos pagamentos dos beneficiários

A ótima notícia para os segurados chegou há pouco. A empresa Dataprev, responsável pelo fornecimento de soluções tecnológicas e de comunicação, anunciou a implementação de um novo método para processar a folha de pagamentos do INSS. Essa novidade foi introduzida no mês de julho e promete reduzir pela metade o tempo necessário para esse procedimento.

Segundo Rodrigo Assumpção, presidente da empresa, a partir de julho, o tempo de processamento sofrerá uma significativa diminuição. Assim, passará de 96 para 48 horas. De acordo com os dados mais recentes, a folha de pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social conta com 38,2 milhões de beneficiários.

Rodrigo Assumpção ainda explicou que a Dataprev abandonou a utilização da plataforma alta, a qual utilizava o equipamento “mainframe”. Isso porque sua característica mais marcante era uma linguagem considerada antiquada. Em vez disso, a empresa passou a empregar a plataforma baixa, composta por servidores menores e que oferecem maior segurança.

De acordo com informações de Assumpção, essa mudança representa uma parte crucial da solução para reduzir as filas do INSS. Em 18 de julho, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, assinou uma medida provisória para criar o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social.

Receita Federal e Previdência Social terão horário alternativo de funcionamento por causa da Copa do Mundo Feminina

Tal como os bancos em todo o país, o INSS e a Receita Federal terão horários especiais de funcionamento nos dias em que ocorrerem jogos da Copa do Mundo feminina de futebol. O evento, sediado na Austrália e Nova Zelândia, teve início nesta quinta-feira (20).

Ambos os órgãos divulgaram portarias no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (21) para informar sobre as alterações no atendimento. De acordo com a portaria da Previdência Social, os servidores têm a opção de modificar o horário de sua jornada, desde que não haja agendamento de atendimento para o dia. Essa regra abrange tanto o atendimento administrativo quanto a perícia médica.

Já a Receita Federal irá alterar o horário de abertura de suas unidades. Nos dias em que os jogos da seleção brasileira ocorrerem até 7h30, as unidades terão início no funcionamento a partir das 11h. Nos dias em que os jogos forem às 8h, o expediente terá início a partir do meio-dia. Dessa forma, ambos os órgãos se adequam aos horários dos jogos para garantir o atendimento ao público de forma eficiente durante o torneio esportivo.



De acordo com a portaria emitida, os servidores e peritos médicos têm a autorização para ajustar suas jornadas de trabalho nos dias em que ocorrerem os jogos. Entretanto, é importante destacar que o documento estabelece a proibição de “alteração do horário dos expedientes nas unidades onde já estiverem preenchidos os agendamentos”. Isso significa que os servidores públicos, empregados públicos e estagiários das unidades com agendamentos preenchidos devem garantir os atendimentos administrativos, de serviço social e de perícia médica nos horários previamente programados.