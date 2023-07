INSS confirma mais um pagamento do 13º salário

Nesta quinta-feira (6), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizará o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário referente às aposentadorias e pensões da Previdência Social. Os beneficiários do INSS aguardavam ansiosos por esse pagamento, que é uma importante fonte de renda extra no final do ano.

A segunda parcela do 13º salário do INSS 2023, que já está sendo paga, será liberada hoje para um novo grupo de beneficiários. Nesse caso, serão contemplados aqueles cujo número final do cartão seja igual a 9, seguindo o calendário estabelecido para o mês de junho.

É importante destacar que essa parcela do décimo terceiro salário é destinada a todos os aposentados e pensionistas do INSS, trazendo um reforço financeiro bem-vindo para o orçamento de milhões de famílias em todo o país. Com esse pagamento, o INSS reafirma seu compromisso em garantir a segurança financeira e o bem-estar dos beneficiários, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida daqueles que já contribuíram durante anos para o sistema previdenciário.

13º salário do INSS

O décimo terceiro salário é um direito garantido aos trabalhadores brasileiros, e isso também se estende aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Trata-se de um benefício adicional que auxilia no planejamento financeiro e traz um alívio para os beneficiários no final do ano.

O Governo Federal, ciente da importância desse recurso para os aposentados e pensionistas, têm buscado antecipar o pagamento do décimo terceiro salário do INSS. Essa medida visa proporcionar uma maior tranquilidade financeira aos beneficiários, possibilitando o cumprimento de obrigações e até mesmo a realização de sonhos e desejos.

Vale informar que o décimo terceiro salário do INSS é dividido em duas parcelas anuais e consecutivas. A primeira parcela é paga no primeiro semestre do ano, geralmente entre os meses de fevereiro e junho. Já a segunda parcela é paga no segundo semestre, normalmente entre os meses de agosto e dezembro, no entanto, o pagamento foi antecipado neste ano.

Esse benefício tem um impacto significativo na economia do país. Com a injeção de recursos extras no final do ano, os aposentados e pensionistas têm a oportunidade de movimentar o comércio local, pagar dívidas, realizar compras e até mesmo investir. Essa circulação de dinheiro contribui para o aquecimento da economia, beneficiando diversos setores.

Calendário de pagamento do benefício



O INSS disponibiliza um calendário de pagamento do décimo terceiro salário, de acordo com o número final do benefício e o valor a ser recebido. Além disso, as datas são diferentes para os beneficiários que ganham até um salário mínimo e aqueles que ganham mais de um salário. Desse modo, é importante ficar atento às datas estabelecidas, a fim de garantir o recebimento no período correto.

Beneficiários que recebem até um salário mínimo:

Número final do cartão Data de pagamento 1 26/6 2 27/6 3 28/6 4 29/6 5 30/6 6 3/7 7 4/7 8 5/7 9 6/7 0 7/7

Beneficiários que recebem mais que um salário mínimo:

Número final do cartão Data de pagamento 1 e 6 3/7 2 e 7 4/7 3 e 8 5/7 4 e 9 6/7 5 e 0 7/7

O 13º salário é um direito de todos os aposentados e pensionistas do Instituto. Para obter informações mais precisas sobre o benefício, é possível acessar o site oficial do INSS (www.inss.gov.br) ou entrar em contato com a Central de Atendimento pelo telefone 135.