INSS convocará excedentes de concurso

O INSS confirmou que irá convocar novos excedentes do concurso público. Isto é, de acordo com entrevista da última quarta-feira, 05 de julho de Carlos Lupi, atual líder do Ministério da Previdência Social, e o novo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto.

O presidente do órgão confirmou que o pedido para a nomeação dos candidatos já foi feito. Assim, o INSS vem aguardando somente a liberação do Governo Federal.

A expectativa, portanto, é de que mais 250 candidatos com aprovação sejam oficialmente incorporados ao quadro de servidores da instituição.

É importante frisar que, caso o Ministério da Gestão e Inovação, pasta de Esther Dweck, efetue a liberação da quantidade de vagas solicitadas, o número final de convocações que o INSS pediu diminuirá para o quantitativo de 1.894 vagas.

“Mais do que processos, o INSS lida com vidas. Hoje temos pouco mais de 18 mil servidores empenhados em atender cada uma dessas vidas. E estamos muito felizes em receber mais servidores na equipe que tenham esse mesmo objetivo, essa mesma essência”, destacou Stefanutto.

Veja também: IBGE abre inscrições para 7.548 vagas temporárias

Desse modo, espera-se que os novos servidores tenham um impacto positivo no atendimento ao público.

Convocações para vagas imediatas já começaram

Até o dia 23 de junho deste ano, 664 participantes com aprovação no último certame do INSS já haviam realizado seus exames admissionais ou já tinham feito agendamentos.

“Temos quase a integralidade dos exames agendados ou já feitos, faltando uma pequena minoria que talvez não tenha apresentado os documentos. Há uma expectativa de que não tenhamos nenhuma dificuldade e que dentro do prazo legal os novos mil servidores ingressem nos quadros do INSS”, relatou o ex-presidente do órgão, Glauco Wamburg, em entrevista.



Você também pode gostar:

De acordo com as regulamentações do edital do processo seletivo, os exames devem ser agendados na Gerência Executiva (GEX), na qual o candidato se apresentou.

Então, na data de atendimento, será necessário que o solicitante esteja com o formulário Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) devidamente preenchido e assinado pelo cidadão nomeado. Além disso, também é necessário estar com os exames e laudos médicos.

Todos os candidatos que tiveram seus nomes publicados em edição do dia 14 de junho do Diário Oficial da União deverão se apresentar na respectiva GEX até o dia 13 de julho. Em caso de descumprimento do prazo, contudo, haverá a suspensão do efeito da nomeação.

Desse modo, os novos servidores terão direito a uma remuneração inicial de R$ 5.905,79 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Após a convocação, eles deverão realizar o curso de formação do instituto em Brasília, Distrito Federal.

O último concurso público do INSS contou com a oferta de mil vagas imediatas para a carreira de técnico do seguro social, função de nível médio.

Exames que os candidatos devem fazer

Todos os candidatos que o INSS convocou devem apresentar:

Exames laboratoriais: grupo sanguíneo; fator RH; hemograma completo; glicemia (de jejum); sorologia para Chagas; VDRL; PSA total (para homens com idade acima de 40 anos); ALT; AST; Gama-GT; uréia; ácido úrico e creatinina. Urina: elementos anormais e sedimentos (EAS);

Raio X de Tórax: PA e perfil;

Exames cardiológicos: eletrocardiograma com laudo (solicitado no caso de candidatos com idade de até 39 anos); teste ergométrico em esteira com laudo (solicitado para candidatos com idade igual ou superior a 40 anos);

Avaliação psiquiátrica com laudo elaborado por médico psiquiatra.

Assim, o candidatos devem estar de acordo com a Portaria conjunta 33, com publicação em edição do dia 20 de junho do Diário Oficial da União. Isto é, de forma que somente poderão assumir o cargo aqueles candidatos que passarem por exame médico pericial.

Veja também: Consignado do BPC voltou?

“A posse do candidato nomeado fica condicionada ao resultado da inspeção médica oficial a ser realizada pelo Instituto”, detalha o documento do INSS com o Departamento Médico de Perícia Médica Federal (DPMF).

Concurso para perito do INSS deve ocorrer em breve

A expectativa do INSS é de que o Governo Federal também autorize um novo processo seletivo para a carreira de perito. Isto é, em razão da grande fila de espera para a realização de perícias médicas no INSS.

Assim, em entrevista recente, o atual secretário de Regime Geral da Previdência Social, Adroaldo da Cunha Portal, falou sobre o assunto. Segundo ele, então, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos deve liberar um novo edital. Este documento deverá contar com a oferta de 1,7 mil vagas para o posto de perito.

A função se vincula à Subsecretaria de Perícia Médica Federal, do Ministério do Trabalho e Previdência. Ademais, possui como requisito formação superior em Medicina, além de registro ativo no Conselho Regional de Medicina.

Atualmente, o cargo conta com uma remuneração inicial de R$ 14.714,67, para uma jornada de trabalho de 40 horas por semana.

O último certame para a função foi no ano de 2011, tendo como banca organizadora a Fundação Carlos Chagas (FCC). Esta, então, que ficou responsável pelas inscrições, aplicação das etapas avaliativas e divulgação do resultado final do certame, por exemplo.

Na época o posto contava com um salário de R$ 9.070,93, já com o acréscimo da gratificação e do auxílio alimentação. Além disso, todos os candidatos do último concurso para a função passaram por provas objetivas e de títulos.

Os exames consistiram 80 questões, sendo 30 de Conhecimentos Gerais, o que incluía as disciplinas de:

Língua Portuguesa;

Ética no Serviço Público;

Noções de Direito Constitucional e Administrativo.

Por fim, o concurso também contou com mais 50 questões de Conhecimentos Específicos.

Fila do INSS chega a quase 1,8 milhão de pessoas

Durante a última quarta-feira, 05 de julho, o ministro Carlos Lupi falou sobre o INSS.

Assim, além de comentar sobre as próximas convocações, ele também divulgou que a fila de espera do órgão na concessão de benefícios esteve próxima do 1,8 milhão durante o mês de junho deste ano.

O ministro reiterou que o Governo Federal vem trabalhando para que todas as solicitações passem por análise dentro do prazo legal até o final de 2023. Isto é, que atualmente é de 45 dias.

Veja também: BACEN precisa de concurso, segundo o presidente do órgão

Segundo Lupi, 36% das solicitações se encontram dentro do prazo de 45 dias. Ademais, 24% demoram entre 46 e 90 dias para serem analisadas e 27% aguardam entre 91 e 180 dias. Por fim, as que demoram mais tempo estão em 11%, sendo entre 181 e 365 dias e 2% demoram mais de um ano.