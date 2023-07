INSS inicia PAGAMENTOS dos APOSENTADOS e pensionistas. Confira Datas e Valores

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma instituição vital para muitos brasileiros, pois assegura a concessão de vários benefícios sociais que garantem a subsistência de seus beneficiários. Portanto, se você é um desses beneficiários, é crucial estar ciente das datas de pagamento do INSS..

O INSS iniciou o pagamento dos benefícios de aposentadoria do mês de julho. A operação de pagamento se estende até o dia 07 de agosto, beneficiando os aposentados que ganham até um salário mínimo. Os períodos de pagamento variam de acordo com o valor que o aposentado recebe. Para aqueles que recebem até um salário mínimo, o pagamento começa no dia 25 de julho, enquanto para os que recebem mais do que isso, os pagamentos só começam no dia 1º de agosto.

Aposentados e pensionistas do INSS estão atentos às datas de pagamento que serão adotadas pela instituição federal para garantir a pontualidade dos benefícios. Dentre os mais procurados, destacam-se a aposentadoria, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e os auxílios acidente e doença.

O que é a Aposentadoria?

A aposentadoria é um dos benefícios concedidos pelo governo federal aos trabalhadores que exerceram sua profissão formalmente, sob o regime CLT, com carteira de trabalho assinada. Nesses casos, a contribuição mensal assegura que o cidadão tenha acesso à aposentadoria.

No entanto, não é necessário exercer uma profissão formalmente ao longo da vida para ter direito ao auxílio do INSS. Se você é um Microempreendedor Individual (MEI), você pode contribuir voluntariamente.

Datas de Pagamento do INSS

Se você é um dos milhões de beneficiários do INSS, fique atento às datas de pagamento divulgadas pela instituição. Abaixo, apresentamos as datas de pagamento para quem recebe um ou mais de um salário mínimo:

Para quem recebe até um salário mínimo:

Número final 1: 25/07;

Número final 2: 26/07;

Número final 3: 27/07;

Número final 4: 28/07;

Número final 5: 31/07;

Número final 6: 01/08;

Número final 7: 02/08;

Número final 8: 03/08;

Número final 9: 04/08;

Número final 0: 07/08.

Para quem recebe mais de um salário mínimo:

Número final 1 e 6: 01/08;

Número final 2 e 7: 02/08;

Número final 3 e 8: 03/08;

Número final 4 e 9: 04/08;

Número final 5 e 0: 07/08.

Os aposentados devem estar sempre atentos a essas datas e planejar suas despesas de acordo. O acesso ao valor total do benefício em tempo hábil é vital para um planejamento financeiro eficaz.



Mantenha-se informado e aproveite ao máximo os benefícios que o INSS tem a oferecer. Seja você um aposentado, pensionista ou MEI, o INSS desempenha um papel crucial na manutenção de sua segurança financeira.

Se quiser saber mais sobre o INSS e seus benefícios, visite o site oficial do INSS. Você encontrará informações úteis e atualizadas sobre todos os benefícios disponíveis, além de instruções sobre como solicitar esses benefícios.

Salário Mínimo

O piso nacional atualmente está fixado em R$ 1.320,00, após um aumento que ocorreu no dia 1º de maio. Anteriormente, o salário mínimo era de R$ 1.302,00.

Teto de Benefícios

O teto de benefícios do INSS foi estabelecido em R$ 7.507,49. Este valor sofre correções anuais com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Número de Beneficiários

Atualmente, o INSS atende a mais de 37 milhões de beneficiários, incluindo aposentados e pensionistas.

Método de Pagamento

O método de pagamento adotado pelo INSS segue o mesmo padrão dos anos anteriores, com base no último dígito do número do cartão de benefício.

Consulta de Benefícios

Para verificar a data de pagamento, os beneficiários podem consultar o número do seu cartão de benefício através do aplicativo Meu INSS.