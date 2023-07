INSS libera NOVO PAGAMENTO para segurados; confira a lista de beneficiários

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) liberou o novo pagamento para os segurados da instituição. Todas as pessoas que possuem algum benefício previdenciário aguardam com ansiedade pela liberação dos recursos. Agora, um novo grupo já poderá acessar o seu pagamento.

Desde a última terça-feira (25) a previdência abriu a remessa de pagamentos previdenciários referente a julho para aposentados, pensionistas e demais beneficiários que seguem o calendário oficial do INSS.

É possível consultar o valor do benefício, bem como o dia em que irá receber por meio do aplicativo de celular. Além disso, outro canal que também está disponível para os usuários é o site oficial da previdência.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e conheça quem são os beneficiários que já podem sacar o benefício e veja como consultar os valores.

Pagamento do INSS de julho

O calendário de pagamento do INSS segue o último número do benefício dos aposentados, pensionistas e demais segurados. Assim, a cada dia, um novo grupo pode ter acesso aos recursos.

Além disso, a previdência conta com dois calendários oficiais. O primeiro inclui as pessoas que recebem um salario mínimo pela instituição (R$1.320 no atual reajuste). O segundo define as datas de recebimento para quem recebe acima do piso nacional.

Nesta quinta-feira, os repasses são para os beneficiários que possuem o número do benefício com final 3.

Calendário de pagamentos para quem recebe um salário mínimo

Benefício final 1: 25 de julho

Benefício final 2: 26 de julho

Benefício final 3: 27 de julho

Benefício final 4: 28 de julho

Benefício final 5: 31 de julho

Benefício final 6: 01 de agosto

Benefício final 7: 02 de agosto

Benefício final 8: 03 de agosto

Benefício final 9: 04 de agosto

Benefício final 0: 07 de agosto

Calendário de pagamentos para quem recebe MAIS de um salário mínimo

Benefício final 1 e 6: 01 de agosto

Benefício final 2 e 7: 02 de agosto

Benefício final 3 e 8: 03 de agosto

Benefício final 4 e 9: 04 de agosto

Benefício final 5 e 0: 07 de agosto



Você também pode gostar:

Como consultar o valor e data do benefício do INSS?

Os segurados do INSS podem consultar o valor e data do seu benefício nos canais oficiais da previdência social. Um deles é o aplicativo Meu INSS, disponível para aparelhos Android e IOS. Confira o passo a passo para consultar:

Em primeiro lugar, baixe o aplicativo Meu INSS no seu celular; Depois, clique em “Entrar”, na tela inicial; Na sequência, insira seu CPF e clique em “Avançar”; Depois, insira sua senha e clique em “Entrar”; A seguir, é necessário autorizar o uso de dados pessoais clicando em “Autorizar”, caso seja o primeiro acesso; Na página inicial do sistema, você pode conferir uma lista de serviços disponíveis pelo aplicativo Meu INSS. No nosso caso, queremos consultar o benefício, e para isso, você pode clicar na opção “Extrato de Pagamento” para ver todos os detalhes do seu benefício, como valor e data de pagamento.

Além disso, esse processo também pode ser realizado no site oficial do Meu INSS, com acesso pela web. Ademais, outro canal disponível para os beneficiários da previdência é o telefone 135. O contato funciona das 7h até às 22h.

Assim, durante a chamada o atendente irá solicitar alguns dados pessoais para consultar as informações que o segurado deseja. Mas é importante não fornecer dados financeiros, apenas informações como nome, tipo e número do benefício.

Nesse sentido, é importante também estar atento às fraudes e tentativas de golpes. Por isso, só utilize os meios oficiais para obter informações sobre os seus benefícios, que são o telefone 135 e o Portal Meu INSS, seja no site ou aplicativo.

Fique atento!

A Previdência Social não solicita nenhuma informação do segurado por meio de e-mail, SMS ou mensagem no Whatsapp. Por isso, se receber alguma solicitação, fique atento, pois pode se tratar de tentativa de golpe.

Se houver alguma dúvida quanto aos canais de atendimento do INSS ou mesmo de alguma mensagem da instituição, é possível consultar as agências de forma presencial para obter respostas com maior segurança.